3 сериала с небанальным сюжетом, которые держат интригу до конца

Наконец-то настало время выходных, а это значит, что пришло время выбрать сериал, который сделает ваши выходные незабываемыми. Если вы не можете определиться, мы готовы помочь.

В нашем материале на Кино 24 мы собрали три высокорейтинговых сериала. Они гарантированно обеспечат вам лучшие впечатления и будут держать в напряжении до самого конца.

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"Шёгун"

В начале XVI века английское судно терпит катастрофу неподалеку от берегов Японии. Члены экипажа, выжившие, среди которых лоцман Джон Блэкторн, попадают в плен. Влиятельный князь Торанага берет Блекторна, сведущего в географии, математике и военных делах, под свою опеку.

Постепенно англичанин осваивает суровые самурайские законы, изучает японский язык и глубже углубляется в психологию полностью чуждого для него европейского мировоззрения.

"Шёгун": смотрите онлайн трейлер сериала

"Маленький огонек"

На основе чрезвычайной истории реального события, сериал рассказывает о Мип Гис, голландке, которая с огромным риском для собственной жизни скрывала семью Анны Франк от нацистских преследований в течение двух лет во время Второй мировой войны.

"Маленький огонек": смотрите онлайн трейлер сериала

"Дом ниндзя"

Сюжет сосредотачивается на семье. Много лет назад они отказались от опасной жизни в тени. Теперь эта семья, которая потерпела несчастье, должна снова вспомнить, как быть настоящими ниндзями, чтобы остановить новые угрозы.

"Дом ниндзя": смотрите онлайн трейлер сериала

Выбирайте ленту для просмотра и не забудьте приготовить попкорн.