Самые популярные сериалы Netflix: что наиболее часто смотрели в 2023 году

В конце года все подводят итоги. Не стала исключением и стриминговая платформа Netlix, опубликовавшая список сериалов, наиболее часто просматриваемых в первые 6 месяцев 2023 года.

Возглавляет первый сезон сериала "Ночной агент" – с января по июнь его смотрели на протяжении 812,1 миллиона часов. Вероятно, рейтинг за второе полугодие будет известен со временем, так что пока предлагаем насладиться теми сериалами, которые уже успели покорить сердца миллионов зрителей.

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"Ночной агент", 1 сезон

812,1 миллиона часов просмотра

Ответственный за линию экстренной связи агент ФБР принимает звонок, погружающий его в сердце смертельно опасного сговора с участием предателя в Белом доме.

"Ночной агент": смотрите онлайн трейлер сериала

"Джинни и Джорджия", 2 сезон

665,1 миллиона часов просмотра

По сюжету Джинни и Джорджия надеются начать новую жизнь в новом городе. Однако впоследствии становится ясно, что прошлое матери угрожает их будущему.

"Джинни и Джорджия": смотрите онлайн трейлер сериала

"Слава", 1 сезон

622,8 миллиона часов просмотра

Главная героиня много лет назад пережила ужасное насилие и теперь реализует план мести, чтобы заставить своих обидчиков заплатить за их преступления.

"Слава": смотрите онлайн трейлер сериала

"Венздей", 1 сезон

507,7 миллионов часов просмотра

Венздей Адамс учится в академии "Невермор", где сталкивается со многими загадочными убийствами. Чтобы остановить серийного убийцу, ей приходится овладеть экстрасенсорными способностями.

"Венздей": смотрите онлайн трейлер сериала

"Бриджертоны: история королевы Шарлотты"

503 миллиона часов просмотра

Это история о браке королевы Шарлотты с английским королем Георгом, который стал началом невероятной истории любви и сменил высшее общество.

"Бриджертоны: история королевы Шарлотты": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ты", 4 сезон

440,6 миллиона часов просмотра

История о волшебном и скромном работнике книжного магазина в Нью-Йорке Джо Голдберге. Как-то на работе он знакомится с молодой писательницей Гвиневрой Бек, становится одержим девушкой и начинает совершать ради нее страшные преступления.

"Ты": смотрите онлайн трейлер сериала

"Фубар", 1 сезон

266,2 миллиона часов просмотра

Отец и дочь узнают, что оба годами тайно работать на ЦРУ. Следовательно, их отношения были сплошным враньем, они совсем не знают друг друга. Но теперь, когда вся правда стала известной, они вынуждены стать партнерами. Удастся ли это сделать?

"Фубар": смотрите онлайн трейлер сериала

"Черное зеркало", 6 сезон

139,9 миллиона часов просмотра

Это научно-фантастический сериал-антология – в каждом эпизоде изображены разные сценарии антиутопического мира, поражающего своей мрачностью.

"Черное зеркало": смотрите онлайн трейлер сериала