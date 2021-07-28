Популярные сериалы на Netflix на украинском языке или с субтитрами

Стриминговые сервисы набирают популярность, ведь именно так можно получить фильмы и сериалы в превосходном качестве с качественным переводом. Редакция Кино 24 собрала 10 самых популярных сериалов на Netflix, которые вы можете просмотреть на украинском языке.

Список сериалов Netflix, кажется, не имеет границ – вы найдете на стриминговом сервисе ленты на любой вкус. Но мы выбрали самые популярные сериалы с украинским озвучиванием, чтобы досуг стал еще более комфортным.

Не пропустите Netflix обнародовал рейтинг самых популярных сериалов в Украине

10 самых популярных сериалов Netflix на украинском

1. Ход королевы

Сериал, который был номинирован на Эмми-2021 в категории "Лучший минисериал", а Аня Тейлор-Джой в номинации "Лучшая актриса в минисериале". Бет Гармон (Аня Тейлор-Джой) – девушка-сирота, которая очень рано открывает в себе талант игры в шахматы и становится одной из главных шахматисток США. В результате стремительных событий она получает звание гроссмейстера, но из-за постоянного напряжения Бет вынуждена ступить на путь саморазрушения...

"Ход королевы": смотрите трейлер к сериалу

2. Бриджертоны

Популярная история о восьми дружных братьях и сестрах из влиятельной семьи Бриджертон. Все они пытаются найти любовь. Новинка Netflix появилась на стриминговий платформе 25 декабря 2020 года и сразу же ворвалась в топ на стриминге. Критики говорят, что популярность сериала "Бриджертон" в своем сочетании классической романтической истории Джейн Остин с популярным сериалом "Сплетница".

"Бриджертон": смотрите трейлер к сериалу

3. Любовь, смерть и роботы

Это футуристическая научно-популярная антология, состоящая из короткометражных 5-15-минутных серий различной жанровой направленности, включая комедию и ужасы. Стилистика сериала разнообразная: от традиционной 2D-анимации до фотореалистичной техники CGI. Сериал стоит просмотра даже ради первой серии о восстании роботов-пылесосов.

"Любовь, смерть и работы": смотрите трейлер к сериалу

4. Энола Холмс

История о младшей сестре Шерлока и Майкрофта – Эноле Холмс, которая, как и ее родные братья, обладает исключительными способностями. Сериал собрал достаточно порядочный актерский состав: Милли Бобби Браун ("Очень странные дела") и Генри Кавилл ("Ведьмак") и Хелен Бонэм Картер ("Корона").

"Энола Холмс": смотрите трейлер к сериалу

5. Секс / Жизнь (18+)

А вы готовы рискнуть ради осуществления своих сокровенных желаний? Главная героиня сериала уже стала матерью и женой и счастлива в своем настоящем. Но мысли не оставляют ее бурное прошлое. Эротические воспоминания о бывшем парне очень контрастируют на фоне спокойной жизни и обыденности. Пока судьба не приносит ей встречу с ее любовником и она наполняется воспоминаниями о прошлом.

"Секс / Жизнь": смотрите трейлер к сериалу

6. Как стать тираном (субтитры)

В начале июля на Netflix появился неординарный документальный сериал и сразу же занял второе место в украинском ТОП-10. Рассказчиком оригинального текста стал Питер Динклэйдж – более известный как Тирион Ланнистер с "Игры престолов" – насладиться приятной и иронической подачей актера можно под украинские субтитры.

"Как стать тираном": смотрите трейлер к сериалу

7. Академия "Амбрелла"

События сериала разворачиваются в альтернативной реальности. На свет одновременно появляются младенцы, наделенные суперспособностями. Сэр Реджинальд Харгривз спасает семерых новорожденных от угроз, чтобы создать Академию "Амбрелла". Вместе они будут использовать свои суперсилы для защиты Земли.

"Академия "Амбрелла": смотрите трейлер к сериалу

8. Сладкоежка

Сладкоежка – мальчик-олень, также известный как Гас, появился на свет не в самое подходящее время, а именно в трудное время апокалипсиса и пандемии. Люди в ужасе тем, что происходит, начали обвинять во всем гибридных младенцев, и поставили себе целью уничтожить всех, кто родился "нечеловеком". Папа Гаса прячет его глубоко в заповеднике, но пандемия их догоняет и Сладкоежка остается один на один с враждебными людьми. Поэтому он объединяется с таинственным одиночкой по имени Джепард для эпического и долгого приключения.

"Сладкоежка": смотрите трейлер к сериалу

9. Отцовство (субтитры)

После смерти жены молодой отец (Кевин Харт) должен посвятить свою жизнь воспитанию маленькой дочери. Их путь непростой – смех и слезы, серьезные вызовы и безграничная любовь. События сериала основаны реальных событиях.

"Отцовство": смотрите трейлер к сериалу

10. Люпен (субтитры)

Премьера первого сезона этого французского сериала состоялась в начале 2021 года и он сразу занял международные чарты. Недавно состоялась премьера второго сезона, а сериал все не сдает своих позиций. Ассан Диоп (Омар Си) – вор-джентльмен, который собирается отомстить богатому семейству, из-за которого 25 лет назад отца Диопа незаслуженно посадили.

"Люпен": смотрите трейлер к сериалу