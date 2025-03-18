Не оторваться от экрана: 5 лучших сериалов Netflix, которые сняты по мотивам книг

Чувствуется особая магия, когда герои любимой книги появляются на экране. Всегда интересно наблюдать за тем, как актеры оживляют своих персонажей, что нового добавили на экране и как теперь разворачивается история.

В Netflix есть огромный выбор экранизаций книг – о некоторых даже не все догадаются. Кино 24 собрал одни из лучших сериалов, которые адаптировали литературную историю на экране.

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"Горничная"

Трогательный мини-сериал о молодой женщине, которая с ребенком на руках спасается от жестоких отношений, создан по мотивам бестселлеров Стефани Лэнд. Он рассказывает о том, как девушка берется за грязную работу, чтобы обеспечить маленькую дочь. Но не теряет искру в себе и жажду жизни.

"Горничная": смотрите трейлер онлайн

"Призрак дома на холме"

Мини-сериал ужасов является свободной интерпретацией одноименного романа Ширли Джексон. События сериала разворачиваются в двух временных линиях. Семья Крейнов с детьми переезжают в дом с масштабными планами, однако сверхъестественные явления разрушают их. Двадцать шесть лет спустя, когда семья воссоединяется, она снова переживает страшные события. Эпизоды показывают страхи каждого члена семьи и заставляют волноваться вместе с ними.

"Призрак дома на холме": смотрите трейлер онлайн

"Охотник за разумом"

Сериал рассказывает о серийных убийцах. Это адаптация книги, написанной реальными агентами ФБР, исследовавшими психологию самых ужасных монстров в истории. Главные герои этого шоу – специальные агенты, которые работают в отделе поведенческих наук и допрашивают преступников, чтобы понять их поведение и классифицировать его для раскрытия других уголовных дел.

"Охотник за разумом": смотрите трейлер онлайн

"Трепет сердца"

Романтический подростковый сериал создан на основе одноименного графического комикса Элис Осман. Он рассказывает о двух учениках гимназии, которые со временем становятся больше, чем просто друзьями. Если первый сезон представил персонажей и их отношения, второй продолжил историю взросления. Прошлой осенью вышел и третий сезон сериала.

"Трепет сердца": смотрите трейлер онлайн

"Ты"

Экранизация одноименного романа Каролины Кепнес рассказывает историю сталкера и его жертвы. Джо Голдберг – менеджер книжного магазина в Нью-Йорке, который влюбляется в начинающую писательницу Гвиневру. Однако его привязанность к девушке выходит за все пределы – он использует соцсети и другие технологии, чтобы преследовать Гриневру и стать ближе к ней.

"Ты": смотрите трейлер онлайн