У Netflix є величезний вибір екранізацій книжок – про деякі навіть не всі здогадаються. Кіно 24 зібрав одні з найкращих серіалів, які адаптували літературну історію на екрані.

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"Покоївка"

Щемливий мінісеріал про молоду жінку, яка з дитиною на руках рятується від жорстоких стосунків, створений за мотивами бестселерів Стефані Ленд. Він розповідає про те, як дівчина береться за брудну роботу, аби забезпечити маленьку доньку. Але не втрачає іскру в собі та жаги до життя.

"Покоївка": дивіться трейлер онлайн

"Привиди будинку на пагорбі"

Мінісеріал жахів є вільною інтерпретацією однойменного роману Ширлі Джексон. Події серіалу розгортаються у двох часових лініях. Сім'я Крейнів з дітьми переїжджають до будинку з масштабними планами, однак надприродні явища руйнують їх. Двадцять шість років потому, коли родина возз'єднується, вона знову переживає страшні події. Епізоди показують страхи кожного члена сім'ї й змушують хвилюватися разом з ними.

"Привиди будинку на пагорбі": дивіться трейлер онлайн

"Мисливець за розумом"

Серіал розповідає про серійних вбивць. Це адаптація книжки, написаної реальними агентами ФБР, що досліджували психологію найжахливіших монстрів в історії. Головні герої цього шоу – спеціальні агенти, які працюють у відділі поведінкових наук та допитують злочинців, щоб зрозуміти їхню поведінку та класифікувати її для розкриття інших кримінальних справ.

"Мисливець за розумом": дивіться трейлер онлайн

"Коли завмирає серце"

Романтичний підлітковий серіал створений на основі однойменного графічного коміксу Еліс Осман. Він розповідає про двох учнів гімназії, які з часом стають більше, ніж просто друзями. Якщо перший сезон представив персонажів та їхні стосунки, другий продовжив історію дорослішання. Минулої осені вийшов й третій сезон серіалу.

"Коли завмирає серце": дивіться трейлер онлайн

"Ти"

Екранізація однойменного роману Кароліни Кепнес розповідає історію сталкера та його жертви. Джо Голдберг – менеджер книжкового магазину в Нью-Йорку, який закохується у письменницю-початківицю Ґвіневру. Однак його прив'язаність до дівчини виходить за всі межі – він використовує соцмережі та інші технології, щоб переслідувати Ґріневру і стати ближчим до неї.

"Ти": дивіться трейлер онлайн