На думку Sensacine стрічка "майстерно балансує між трилером і детективною інтригою". З цієї нагоди Кіно 24 зібрали п'ять знакових французьких стрічок останніх років, які вразили глядачів та критиків.

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"Життя в рожевому кольорі" (2007)

Біографічна драма про легендарну французьку співачку Едіт Піаф, яка пройшла шлях від бідного дитинства до всесвітньої слави. Фільм показує непросте життя артистки, її любов, втрати, боротьбу з хворобами та залежностями.

"Життя в рожевому кольорі": дивіться онлайн трейлер фільму

Головну роль виконала Маріон Котіяр, яка вразила критиків своїм перевтіленням і отримала Оскар за найкращу жіночу роль. Стрічка також захоплює глядача своєю атмосферою Парижа першої половини XX століття та проникливим саундтреком.

До речі, культовий серіал "Тед Лассо" продовжили на четвертий сезон.

"Любов" (2012)

Французько-німецько-австрійський фільм, прем'єра якого відбулася на 65-му Каннському кінофестивалі, де стрічка отримала "Золоту пальмову гілку", розповідає історію подружньої пари, Жоржа та Анни. Жінка переживає інсульт, що кардинально змінює їхнє життя. Жорж змушений доглядати за дружиною, поступово спостерігаючи її занепад.

"Любов": дивіться онлайн трейлер фільму

"Титан" (2021)

Провокаційний і шокуючий трилер, що вийшов за межі традиційного жанрового кіно. Головна героїня, Алексія, з дитинства має титанову пластину в голові після автомобільної аварії. Дорослішаючи, вона демонструє незвичайну поведінку та сексуальний потяг до машин. Одного дня вона опиняється у вирі подій, які змушують її змінити свою зовнішність і особистість.

"Титан": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка отримала "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю, ставши одним із найсміливіших і найобговорюваніших фільмів 2021 року.

"Анатомія падіння" (2023)

Сандра, німецька письменниця, її чоловік Самюель та їхній одинадцятирічний син ведуть самотнє життя у французьких Альпах. Коли Самуеля знаходять мертвим поблизу їхнього шале, починається розслідування. Чи було це самогубство, чи вбивство? Сандру звинувачують, і під час слідства спливають приховані деталі їхнього життя. Фільм також здобув "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю.

"Анатомія падіння": дивіться онлайн трейлер фільму

"З приходом осені" (2024)

Поїздка на осінні канікули до бабусі Мішель не віщує відпочинку. Між нею та донькою натягнуто нитки старих образ. Одного дня літня жінка пригощає свою доньку отруйними грибами. І поки поліція розслідує, чи був цей інцидент випадковістю, чи спробою вбивства, у родині спливає все більше тривожних таємниць.

"З приходом осені": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка брала участь у низці міжнародних кінофестивалів, серед яких Лондонський, Стокгольмський та Міжнародний кінофестиваль у Сан-Себастьяні, де стрічка отримала Приз журі за Найкращий сценарій та "Срібну мушлю" за Найкращу чоловічу роль другого плану. В Україні її можна буде подивитись вже з 27 березня.