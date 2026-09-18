Не только "Игра в кальмара": 3 феноменальных сериала Netflix, покоривших зрителей по всему миру

Южнокорейский триллер о смертельных детских играх перевернул представления о глобальном телевидении и доказал, что неанглоязычные истории способны возглавлять мировые чарты. Однако после финала зрители часто ищут похожие фильмы, которые подарят адреналин, напряжение и непредсказуемые сюжетные повороты.

Если вы скучаете по атмосфере тотального азарта и масштабных испытаний, то 24 Канал подготовил подборку культовых проектов Netflix, которая подарит вам такие же яркие эмоции.

"Бумажный дом"

Рейтинг IMDb – 8,2

Таинственный лидер по прозвищу Профессор собирает банду из восьми воров, названных в честь городов мира, чтобы провернуть дерзкое ограбление Королевского монетного двора Испании. Вместо банальной кражи чужих денег они баррикадируются внутри здания вместе с заложниками и начинают печатать свои миллиарды евро. Однако человеческие эмоции и внезапные вспышки любви постоянно ставят операцию под угрозу срыва. Испанская драма стала настоящим символом бунта и подарила миру моду на красные комбинезоны и маски Дали.

"Бумажный дом": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают бешено быстрый ритм повествования и харизматичных персонажей. В то же время критики сетуют на чрезмерную мелодраматичность некоторых диалогов и порой неправдоподобную удачу грабителей в критических ситуациях.

"Алиса в Пограничье"

Рейтинг IMDb – 7,8

Заядлый геймер Арису и двое его лучших друзей неожиданно оказываются в совершенно опустевшем Токио, лишенном привычной городской жизни. Очень скоро ребята выясняют, что выжить в этой параллельной реальности можно только благодаря участию в смертоносных играх, где каждая игральная карта определяет тип испытания. Любая ошибка обходится игрокам жизнью от лазерного луча, падающего с неба.

"Алиса в Пограничье": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают креативность смертельных головоломок, потрясающие спецэффекты и бескомпромиссную жестокость происходящего на экране. В то же время критики отмечают некоторую поверхностность раскрытия прошлого второстепенных участников соревнований.

"Очень странные дела"

Рейтинг IMDb – 8,7

В уютном провинциальном городке Хоукинс 1980-х годов при загадочных обстоятельствах бесследно исчезает 12-летний мальчик Уилл Байерс. Его трое ближайших друзей начинают собственное опасное расследование и натыкаются в лесу на молчаливую девочку со сверхъестественными способностями по имени Одиннадцать. Вместе подросткам приходится противостоять секретной правительственной лаборатории и ужасным существам из параллельного мрачного измерения.

"Очень странные дела": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: обозреватели Rotten Tomatoes отмечают безупречную ностальгическую атмосферу 80-х и детально проработанные характеры персонажей. Однако в более поздних сезонах критики упрекают шоураннеров за продолжительность эпизодов.

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