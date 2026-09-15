Узнайте больше о самых любимых сериалах Netflix среди украинцев – в материале 24 Канала.

"Джентльмены", 1-й и 2-й сезоны

Рейтинг IMDb – 8,0

Британский аристократ Эдди неожиданно наследует от отца роскошное загородное поместье и титул герцога. Вскоре герой выясняет, что на территории семейных владений тайно действует подпольная плантация каннабиса, которой руководит влиятельная наркодинастия Глассов. Пытаясь вытащить брата из долговой ямы и защитить свой дом от лондонского криминала, Эдди погружается в преступный мир и неожиданно обнаруживает в себе талант к гангстерским интригам.

"Джентльмены": смотрите трейлер сериала

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят фирменный ироничный юмор Гая Ричи, элегантный визуальный стиль и убедительную химию между Тео Джеймсом и Каей Скоделарио. В то же время обозреватели критикуют картину за чрезмерную предсказуемость знакомых сюжетных тропов режиссера и ощутимый приоритет формы над содержанием.

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"Красота в темных тонах", 3-й сезон

Рейтинг IMDb – 5,9

Драматический сериал режиссера Тайлера Перри разворачивается вокруг двух женщин из диаметрально противоположных миров, однако их судьбы пересекаются в Атланте. Молодая стриптизерша Кимми отчаянно пытается выжить на улице после того, как родная мать выгнала ее из дома. В то же время амбициозная Мэллори руководит успешной многомиллионной косметической корпорацией, за роскошным фасадом которой скрывается жестокий теневой бизнес и торговля людьми. Случайная встреча втягивает Кимми в опасный водоворот интриг, борьбы за власть, предательств и кровавых тайн богатого клана.

"Красота в темных тонах": смотрите трейлер сериала

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят динамичность событий и яркую игру ведущих актрис. Однако в то же время обозреватели критикуют сериал за чрезмерную сенсационность и сюжетные пробелы.

"Смерть жены пастора"

Рейтинг IMDb – 6,7

Трехсерийный документальный фильм подробно расследует трагическую гибель 30-летней Мики Миллер, которую весной 2024 года нашли мертвой в государственном парке Северной Каролины. Несмотря на то, что полиция сначала признала инцидент самоубийством, родные женщины отвергли эту версию и обнародовали факты длительного домашнего насилия, угроз и слежки со стороны ее мужа – харизматичного местного пастора. Авторы тщательно анализируют дневники погибшей, аудиозаписи звонков в службу спасения и показания близких людей, чтобы разоблачить систему тотального контроля внутри религиозной общины.

"Смерть жены пастора": смотрите трейлер сериала

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят взвешенность повествования, уважение к памяти жертвы и острое освещение темы морального давления. Некоторые критики при этом отмечают, что финал оставляет ощущение незавершенности из-за юридической безнаказанности главных фигурантов дела.

Остальную часть еженедельной десятки Netflix уверенно дополняют другие жанровые новинки и проверенные временем проекты. Пятое место заняла комедийная лента "Вся правда о моей лжи", за которой расположились мелодрама "Моя блестящая карьера" и подростковый приключенческий хит "Внешние отмели".

Восьмую позицию занял украинский историко-комедийный сериал "Приключения Казака Выговского", а замыкают рейтинг реалити-шоу "Сейлиш и Джордан Меттери" и напряженная детективная экранизация Харлана Кобена "Я тебя отыщу".

А если вы до сих пор не знаете, что интересного посмотреть на Netflix, то ранее мы рассказывали о самых ожидаемых премьерах сентября 2026 года.