Читайте більше про найулюбленіші серіали Netflix українців – у матеріалі 24 Каналу.

"Джентльмени", 1-й і 2-й сезони

Рейтинг IMDb – 8,0

Британський аристократ Едді Горніман несподівано отримує у спадок від батька розкішний заміський маєток і титул герцога. Невдовзі герой з'ясовує, що на території родинних угідь таємно діє підпільна плантація канабісу, якою керує впливова наркодинастія Глассів. Намагаючись витягнути брата з боргової ями та захистити свій дім від лондонського криміналітету, Едді занурюється у злочинний світ і несподівано відкриває власний хист до гангстерських інтриг.

"Джентльмени": дивіться трейлер серіалу

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять фірмовий іронічний гумор Ґая Річі, елегантний візуальний стиль і переконливу хімію між Тео Джеймсом та Каєю Скоделаріо. Водночас оглядачі критикують стрічку за надмірну передбачуваність знайомих сюжетних тропів режисера та відчутний пріоритет форми над змістом.

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"Ціна краси", 3-й сезон

Рейтинг IMDb – 5,9

Драматичний серіал режисера Тайлера Перрі розгортається навколо двох жінок з діаметрально протилежних світів, проте їхні долі перетинаються в Атланті. Молода стриптизерка Кіммі відчайдушно намагається вижити на вулиці після того, як рідна мати вигнала її з дому. Водночас амбітна Меллорі керує успішною багатомільйонною косметичною корпорацією, за розкішним фасадом якої приховує жорстокий тіньовий бізнес і торгівлю людьми. Випадкова зустріч втягує Кіммі у небезпечний вир інтриг, боротьби за владу, зрад і кривавих таємниць багатого клану.

"Ціна краси": дивіться трейлер серіалу

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять динамічність подій і яскраву гру провідних акторок. Однак водночас оглядачі критикують серіал за надмірну сенсаційність і сюжетні прогалини.

"Смерть дружини пастора"

Рейтинг IMDb – 6,7

Трисерійний документальний фільм детально розслідує трагічну загибель 30-річної Міки Міллер, яку навесні 2024 року знайшли мертвою у державному парку Північної Кароліни. Попри те, що поліція спершу визнала інцидент самогубством, рідні жінки відкинули цю версію та оприлюднили факти тривалого домашнього насильства, погроз і стеження з боку її чоловіка – харизматичного місцевого пастора. Автори ретельно аналізують щоденники загиблої, аудіозаписи дзвінків у службу порятунку та свідчення близьких людей, щоб викрити систему тотального контролю всередині релігійної громади.

"Смерть дружини пастора": дивіться трейлер серіалу

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять виваженість оповіді, повагу до пам'яті жертви та гостре висвітлення теми морального тиску. Окремі критики водночас зазначають, що фінал залишає відчуття незавершеності через юридичну безкарність головних фігурантів справи.

Решту щотижневої десятки Netflix впевнено доповнюють інші жанрові новинки та перевірені часом проєкти. П'яте місце посіла комедійна стрічка "Уся правда про мою брехню", за якою розташувалися мелодрама "Моя блискуча кар'єра" та підлітковий пригодницький хіт "Зовнішні мілини".

Восьму позицію виборов український історично-комедійний серіал "Пригоди Козака Виговського", а замикають рейтинг реаліті-шоу "Сейліш і Джордан Меттери" та напружена детективна екранізація Гарлана Кобена "Я тебе відшукаю".

А якщо ви досі не знаєте, що подивитися цікавого на Netflix, то раніше ми розповідали про найочікуваніші прем'єри вересня 2026 року.