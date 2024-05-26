Редакция Кино 24 расскажет о 3 сериалах, которые окутают вас тайнами прошлого на экранах. Поэтому возьмите себе что-то вкусненького и приготовьтесь к интересному просмотру.

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"Тайны Сульфур – Спрингс"

Семья Гриффина Кэмпбелла переезжает в город, где купила заброшенный отель. Семья имеет в планах восстановить это здание. Так, семья обустраивается, а Гриффин пошел учиться в местную школу. Именно там мальчик узнает о местной легенде. Собственно, ему рассказали, что много лет назад в отеле пропала девочка и теперь там живет ее призрак. Так, Гриффин со своими новыми друзьями решает исследовать здание и находит таинственный портал, который позволяет путешествовать во времени.

"Тайны Сульфур – Спрингс": смотрите онлайн трейлер сериала

"Путешественники"

По сюжету, развитие человеческой цивилизации на грани краха. Так, глобальная катастрофа привела к массовому вымиранию людей. Тем, кто остался живым, удалось создать уникальную технологию, способную переносить сознание отдельных личностей в тела людей, живших в начале XXI века.

А, чтобы лишний раз не влиять на сложившуюся историю,, так называемый "путешественник" перемещался в тело человека в момент его исторической смерти. В частности, говорится о том, что они могут овладеть телами тех людей, которые из-за ДТП или иных обстоятельств были обречены на гибель.

Задача всех "прибывших" из будущего найти друг друга в нашем мире, объединить свои силы и сделать все возможное, чтобы спасти человечество от надвигающейся катастрофы,. Однако для тех, кто их окружает они будут играть свои роли, как на работе, так и в семье.

"Путешественники": смотрите онлайн трейлер сериала

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"11.22.63"

История расскажет об обычном школьном учителе Джейке Эппинге. Он случайно узнает от своего приятеля, который владеет местной забегаловкой, Эла Темплтона о волшебном портале, который помогает перемещаться во времени. Этот портал находится именно в подсобке его заведения.

Так, Эл обращается с настоятельной просьбой. Он просит Джейка предотвратить убийство президента США Кеннеди. Однако изменить историю и прошлое не является легкой задачей. Время – вещь непредсказуемая и она подкладывает главному герою различные испытания, тестируя его уверенность в благих намерениях.

"11.22.63": смотрите онлайн трейлер сериала

Сериалы из подборки дают уникальную возможность окунуться с головой в путешествия во времени, которые ярко изображены на экране. Поэтому выбирайте любую из этих лент и наслаждайтесь просмотром.