24 Канал собрал самые впечатляющие многосерийные проекты, которые заставят вас затаить дыхание и по-новому взглянуть на грань между верой и безумием.

"Полуночная месса"

Рейтинг IMDb: 7,7

Бывший заключенный возвращается в родной островной городок, который постепенно приходит в упадок и теряет последние обрывки надежды на лучшее будущее. В то же время туда прибывает загадочный молодой священник, после чего местная община начинает сталкиваться с настоящими чудесами и ужасными вещами. Жители острова быстро попадают под влияние нового лидера, совершенно не подозревая о его истинных намерениях.

"Полуночная месса": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают глубокое исследование темы веры и мастерское нагнетание атмосферы ужаса. В то же время киноэксперты критикуют сериал за чрезмерное количество длинных философских монологов и медленное развитие событий в первых эпизодах.

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"Под знаменем небес"

Рейтинг IMDb: 7,5

Набожный детектив берется за расследование жестокого убийства молодой женщины и ее маленького ребенка в тихом пригороде. Следы страшного преступления ведут к влиятельной семье мормонов, исповедующих радикальные взгляды. Погружаясь в тайны закрытой религиозной общины, главный герой начинает сомневаться в собственных убеждениях и адекватности церковных догматов.

"Под знаменем небес": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают выдающуюся актерскую игру Эндрю Гарфилда и жуткий реализм изображения религиозного экстремизма. Однако киноэксперты критикуют проект за несколько сложную для восприятия структуру повествования.

"Путь"

Рейтинг IMDb: 7,2

Семья главного героя живет в рамках вымышленного религиозного движения майризма, которое обещает своим последователям духовное просветление и спасение. Мужчина внезапно переживает кризис веры и начинает тайно расследовать истинные мотивы руководства организации. Его сомнения ставят под угрозу брак и безопасность всей семьи, поскольку могущественный культ категорически не прощает предателей.

"Путь": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают сильную химию между исполнителями главных ролей. В то же время киноэксперты критикуют сериал за растянутый хронометраж.

Если вам кажется, что вы уже посмотрели все, то мы подготовили подборку лучших фильмов Netflix в 2022 году, которые точно не дадут вам заскучать.