5 сериалов о подростках, после просмотра которых школьные проблемы уже не кажутся такими страшными

Школа, первая любовь, дружба, издевательства, богатые одноклассники и секреты, которые лучше бы не раскрывать. Здесь есть все самое интересное.

24 Канал собрал пять сериалов, в которых подростковая жизнь почему-то больше напоминает криминальную драму, чем урок алгебры.

"Ривердейл"

Год: 2017–2023

Жанр: драма, криминал, детектив, мистика

IMDb: 6,4

В ролях: Лили Рейнхарт, Камила Мендес, Коул Спроус, Кей Джей Апа, Мадлен Петш.

"Ривердейл": смотреть трейлер

В тихом городке Ривердейл после смерти школьника Джейсона Блоссома начинают всплывать на поверхность семейные тайны, преступления и романтические драмы. И да, сначала все выглядит как обычный подростковый сериал. Потом становится ясно, что здесь буквально никто не умеет просто ходить в школу.

"Элита"

Год: 2018–2024

Жанр: криминал, драма, триллер, детектив

IMDb: 7,1

В ролях: Мигель Бернардо, Арон Пайпер, Эстер Экспосито, Итзан Эскамилья, Джорджина Аморос.

"Элита": смотреть трейлер

Трое подростков из небогатых семей попадают в элитную испанскую школу, где деньги, статус и секреты быстро превращают учебу в очень опасную игру. А еще здесь есть любовь, секс, ревность и убийство. Потому что одной контрольной по математике, очевидно, было недостаточно.

"Сексуальное образование"

Год: 2019–2023

Жанр: комедия, драма

IMDb: 8,2

В ролях: Аса Баттерфилд, Эмма Маккей, Нкути Гатва, Джиллиан Андерсон, Эми Лу Вуд.

"Сексуальное образование": смотреть трейлер

Итак, парень, который сам не очень разбирается в отношениях, решает вместе с популярной одноклассницей открыть подпольную "клинику" сексуальных консультаций для школьников. Звучит как план, который точно придумал подросток.

Но за шутками сериал рассказывает о самооценке, дружбе, сексуальности, границах и взрослении.

"13 причин почему"

Год: 2017–2020

Жанр: драма, психологический триллер, детектив

IMDb: 7,4

В ролях: Дилан Миннетт, Кэтрин Лэнгфорд, Кристиан Наварро, Алиша Бо.

"13 причин почему": смотреть трейлер

Клей получает коробку с аудиозаписями своей умершей одноклассницы Анны. На записях она объясняет причины, почему она решила покончить с собой. Далее парень начинает разбираться в том, что происходило с ней и ее одноклассниками.

"Услышь меня"

Год: 2022

Жанр: подростковая драма, мелодрама

IMDb: 6,3

В ролях: Рабия Сойтюрк, Джанер Топчу, Бурак Джан, Хелин Кандемир.

"Услышь меня": смотреть трейлер

Турецкий сериал рассказывает о школьнице Эким, чья лучшая подруга после трагической аварии оказывается в больнице. Девушка переводится в элитную школу, где быстро сталкивается с жесткой иерархией, буллингом и тайнами состоятельных учеников.

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