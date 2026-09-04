5 сериалов о подростках, после просмотра которых школьные проблемы уже не кажутся такими страшными
Школа, первая любовь, дружба, издевательства, богатые одноклассники и секреты, которые лучше бы не раскрывать. Здесь есть все самое интересное.
24 Канал собрал пять сериалов, в которых подростковая жизнь почему-то больше напоминает криминальную драму, чем урок алгебры.
"Ривердейл"
Год: 2017–2023
Жанр: драма, криминал, детектив, мистика
IMDb: 6,4
В ролях: Лили Рейнхарт, Камила Мендес, Коул Спроус, Кей Джей Апа, Мадлен Петш.
"Ривердейл": смотреть трейлер
В тихом городке Ривердейл после смерти школьника Джейсона Блоссома начинают всплывать на поверхность семейные тайны, преступления и романтические драмы. И да, сначала все выглядит как обычный подростковый сериал. Потом становится ясно, что здесь буквально никто не умеет просто ходить в школу.
"Элита"
Год: 2018–2024
Жанр: криминал, драма, триллер, детектив
IMDb: 7,1
В ролях: Мигель Бернардо, Арон Пайпер, Эстер Экспосито, Итзан Эскамилья, Джорджина Аморос.
"Элита": смотреть трейлер
Трое подростков из небогатых семей попадают в элитную испанскую школу, где деньги, статус и секреты быстро превращают учебу в очень опасную игру. А еще здесь есть любовь, секс, ревность и убийство. Потому что одной контрольной по математике, очевидно, было недостаточно.
"Сексуальное образование"
Год: 2019–2023
Жанр: комедия, драма
IMDb: 8,2
В ролях: Аса Баттерфилд, Эмма Маккей, Нкути Гатва, Джиллиан Андерсон, Эми Лу Вуд.
"Сексуальное образование": смотреть трейлер
Итак, парень, который сам не очень разбирается в отношениях, решает вместе с популярной одноклассницей открыть подпольную "клинику" сексуальных консультаций для школьников. Звучит как план, который точно придумал подросток.
Но за шутками сериал рассказывает о самооценке, дружбе, сексуальности, границах и взрослении.
"13 причин почему"
Год: 2017–2020
Жанр: драма, психологический триллер, детектив
IMDb: 7,4
В ролях: Дилан Миннетт, Кэтрин Лэнгфорд, Кристиан Наварро, Алиша Бо.
"13 причин почему": смотреть трейлер
Клей получает коробку с аудиозаписями своей умершей одноклассницы Анны. На записях она объясняет причины, почему она решила покончить с собой. Далее парень начинает разбираться в том, что происходило с ней и ее одноклассниками.
"Услышь меня"
Год: 2022
Жанр: подростковая драма, мелодрама
IMDb: 6,3
В ролях: Рабия Сойтюрк, Джанер Топчу, Бурак Джан, Хелин Кандемир.
"Услышь меня": смотреть трейлер
Турецкий сериал рассказывает о школьнице Эким, чья лучшая подруга после трагической аварии оказывается в больнице. Девушка переводится в элитную школу, где быстро сталкивается с жесткой иерархией, буллингом и тайнами состоятельных учеников.
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