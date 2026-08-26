24 Канал собрал пять сериалов, которые точно не дадут заскучать. Здесь есть убийства, тайны, ложь, двойные игры и достаточно психологических травм, чтобы после просмотра захотелось проверить, точно ли закрыта дверь.
"Настоящий детектив"
Жанр: криминальная драма, детектив, триллер, психологическая драма
IMDb: 8,8
Сериал рассказывает отдельные криминальные истории, но первый сезон стал практически эталоном жанра. В центре – детективы Раст Коул и Мартин Харт, расследующие жуткое убийство в Луизиане.
Дело начинается в 1995 году, а спустя 17 лет мужчины вновь возвращаются к нему. И, как это обычно бывает с нераскрытыми делами, вместе с ним возвращаются все старые проблемы.
Здесь есть серийный убийца, жуткая атмосфера, религиозная символика, болота Луизианы и философские беседы, после которых хочется не спать, а срочно обсудить с кем-нибудь природу человеческого зла.
Почему стоит посмотреть: ради атмосферы, актерской игры и ощущения, что ты не просто расследуешь преступление вместе с героями, а постепенно погружаешься в их сознание.
"Настоящий детектив": смотреть трейлер
"Мейр из Истауна"
Жанр: криминальная драма, детектив, психологическая драма, mystery
IMDb: 8,4
Небольшой американский городок, где все знают всех, а значит, по законам жанра, абсолютно никто не знает правды.
Кейт Уинслет играет детектива Мейр Шиан, расследующую убийство молодой матери. Параллельно ее собственная жизнь методично рушится: семейные проблемы, старые трагедии, напряженные отношения с близкими – и все это нужно как-то совместить с работой.
"Мэйр из Истауна" прекрасно показывает, что настоящий детектив – это не обязательно гений с доской, фотографиями и красными нитками. Иногда это уставший человек, который просто очень давно живет в этом городе и примерно знает, кто с кем спал, поссорился, развелся и кому не стоит доверять.
Почему стоит посмотреть: ради Кейт Уинслет, мрачной атмосферы маленького городка и детектива, в котором личные проблемы героев не менее важны, чем само расследование.
"Мейр из Истауна": смотреть трейлер
"Лестница"
Жанр: true crime, криминальная драма, биографический сериал, психологический триллер
IMDb: 7,1
В лестнице в доме Майкла Петерсона находят мертвой его жену Кэтлин. Петерсона обвиняют в убийстве, после чего начинается долгий судебный процесс, растянувшийся на 16 лет. Сериал основан на реальной истории.
Колин Ферт играет мужа, вокруг которого постепенно накапливается все больше вопросов. Тони Коллетт – его погибшую жену, а семейная история превращается в сложный клубок подозрений, версий, судебных разбирательств и попыток понять, что же на самом деле произошло.
Почему стоит посмотреть: если вы любите true crime и реальные дела, после финала которых хочется открыть Google и еще час читать о реальных людях.
"Лестница": смотреть трейлер
"Лютер"
Жанр: криминальная драма, детектив, психологический триллер
IMDb: 8,4
Джон Лютер – блестящий лондонский детектив, который прекрасно понимает психологию преступников. Есть только одна маленькая проблема: он сам не очень умеет жить по правилам.
Лютер расследует особо сложные убийства, часто имеет дело с серийными преступниками и регулярно использует методы, которые заставляют его начальство нервно смотреть на часы. Его личную жизнь тоже нельзя назвать образцовой.
А еще есть Алиса Морган – чрезвычайно умная женщина, которая буквально с первой серии становится для Лютера интеллектуальным вызовом. Их отношения – это особый вид психологического пинг-понга, где мячом служит чужая нервная система.
Почему стоит посмотреть: если хочется динамичного британского детектива, сильного главного героя и преступников, которые порой кажутся умнее всех полицейских в кадре.
"Лютер": смотреть трейлер
"Ночной администратор"
Жанр: шпионский триллер, криминальная драма, детектив
IMDb: 8,0
А теперь немного отдохнем от трупов в провинциальных городках и отправимся туда, где преступления происходят на яхтах, в дорогих отелях и в компании людей, у которых столько денег, что слово "скромность" для них звучит как название иностранного блюда.
Том Хиддлстон играет Джонатана Пайна – бывшего британского военного, который работает ночным менеджером в отеле в Каире.
Его привлекают к секретной операции: Пайн должен проникнуть в окружение влиятельного торговца оружием Ричарда Ропера, которого играет Хью Лори.
Далее начинается классический шпионский квест: двойные игры, ложь, роскошные курорты, оружие, опасные люди и главный герой, которому нужно очень убедительно притворяться, что он не шпион.
Почему стоит посмотреть: благодаря " " Гиддлстона, Хью Лори, шпионским интригам и возможности хотя бы на шесть серий представить, что жизнь – это не счета, дедлайны и коммуналка, а секретная операция на Майорке.
"Ночной администратор": смотреть трейлер
Детективов много не бывает, поэтому ловите еще одну подборку сериалов на вечер. Запутанные сюжеты, загадочные преступления и интересные финалы.