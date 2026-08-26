24 Канал зібрав п'ять серіалів, які точно не дадуть нудьгувати. Тут є вбивства, таємниці, брехня, подвійні ігри й достатньо психологічних травм, щоб після перегляду захотілося перевірити, чи точно замкнені двері.

"Справжній детектив"

Жанр: кримінальна драма, детектив, трилер, психологічна драма

IMDb: 8,8

Серіал розповідає окремі кримінальні історії, але перший сезон став практично еталоном жанру. У центрі – детективи Раст Коул і Мартін Гарт, які розслідують моторошне вбивство в Луїзіані.

Справа починається у 1995 році, а через 17 років чоловіки знову повертаються до неї. І, як це зазвичай буває з незакритими справами, разом із нею повертаються всі старі проблеми.

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Тут є серійний убивця, моторошна атмосфера, релігійна символіка, болота Луїзіани та філософські розмови, після яких хочеться не спати, а терміново обговорити з кимось природу людського зла.

Чому варто дивитися: за атмосферу, акторську гру та відчуття, що ти не просто розслідуєш злочин разом із героями, а поступово провалюєшся в їхню голову.

"Справжній детектив": дивитись трейлер

"Мейр із Істтауна"

Жанр: кримінальна драма, детектив, психологічна драма, mystery

IMDb: 8,4

Невелике американське містечко, де всі знають усіх, а отже, за законами жанру, абсолютно ніхто не знає правди.

Кейт Вінслет грає детективку Мейр Шіан, яка розслідує вбивство молодої матері. Паралельно її власне життя методично розвалюється: сімейні проблеми, старі трагедії, напружені стосунки з близькими — і все це потрібно якось поєднати з роботою.

"Мейр із Істтауна" чудово показує, що справжній детектив – це не обов'язково геній із дошкою, фотографіями та червоними нитками. Іноді це втомлена людина, яка просто дуже давно живе в цьому місті й приблизно знає, хто з ким спав, посварився, розлучився і кому не варто довіряти.

Чому варто дивитися: за Кейт Вінслет, похмуру атмосферу маленького міста і детектив, у якому особисті проблеми героїв не менш важливі за саме розслідування.

"Мейр із Істтауна": дивитись трейлер

"Сходи"

Жанр: true crime, кримінальна драма, біографічний серіал, психологічний трилер

IMDb: 7,1

Біля сходів у будинку Майкла Петерсона знаходять мертвою його дружину Кетлін. Петерсона звинувачують у вбивстві, після чого починається довгий судовий процес, який розтягнувся на 16 років. Серіал заснований на реальній історії.

Колін Ферт грає чоловіка, навколо якого поступово накопичується дедалі більше запитань. Тоні Коллетт – його загиблу дружину, а сімейна історія перетворюється на складний клубок із підозр, версій, судів та спроб зрозуміти, що ж насправді сталося.

Чому варто дивитися: якщо любите true crime і реальні справи, де після фіналу хочеться відкрити Google та ще годину читати про справжніх людей.

"Сходи": дивитись трейлер

"Лютер"

Жанр: кримінальна драма, детектив, психологічний трилер

IMDb: 8,4

Джон Лютер – блискучий лондонський детектив, який чудово розуміє психологію злочинців. Є лише одна маленька проблема: він сам не дуже вміє жити за правилами.

Лютер розслідує особливо складні вбивства, часто має справу із серійними злочинцями й регулярно використовує методи, які змушують його начальство нервово дивитися на годинник. Його особисте життя теж не можна назвати зразковим.

А ще є Аліса Морган – надзвичайно розумна жінка, яка буквально з першої серії стає для Лютера інтелектуальним викликом. Їхні стосунки – це окремий вид психологічного пінг-понгу, де м'ячем є чужа нервова система.

Чому варто дивитися: якщо хочеться динамічного британського детективу, сильного головного героя і злочинців, які іноді здаються розумнішими за всіх поліцейських у кадрі.

"Лютер": дивитись трейлер

"Нічний адміністратор"

Жанр: шпигунський трилер, кримінальна драма, детектив

IMDb: 8,0

А тепер трохи відпочинемо від трупів у провінційних містечках і вирушимо туди, де злочини відбуваються на яхтах, у дорогих готелях і в компанії людей, які мають настільки багато грошей, що слово "скромність" для них звучить як назва іноземної страви.

Том Гіддлстон грає Джонатана Пайна – колишнього британського військового, який працює нічним менеджером у готелі в Каїрі.

Його залучають до секретної операції: Пайн має проникнути в оточення впливового торговця зброєю Річарда Ропера, якого грає Г'ю Лорі.

Далі починається класичний шпигунський квест: подвійні ігри, брехня, розкішні курорти, зброя, небезпечні люди та головний герой, якому потрібно дуже переконливо вдавати, що він не шпигун.

Чому варто дивитися: через Гіддлстона, Г'ю Лорі, шпигунські інтриги та можливість хоча б на шість серій уявити, що життя – це не рахунки, дедлайни й комуналка, а секретна операція на Майорці.

"Нічний адміністратор": дивитись трейлер

Детективів багато не буває, тому ловіть ще одну добірку серіалів на вечір. Заплутані сюжет, загадкові злочини та цікаві фінали.