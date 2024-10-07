От них мурашки по телу: 5 захватывающих сериалов о ведьмах и колдуньях

Волшебство, магия и колдовство – именно то, что привлекает внимание и вызывает интерес, особенно в осенний период. Сериалы на эти темы всегда привлекают зрителя, ведь в таком кино скрываются далеко не детские истории.

Редакция Кино 24 собрала 5 увлекательных сериалов, где в центре сюжета ведьмы или колдуньи. Эти мистические истории переплетаются с загадками и потусторонними силами, что придает каждому сериалу неповторимую атмосферу.

К слову 4 высокорейтинговые детективные сериалы, которые держат в напряжении до последнего

"Мейферские ведьмы"

Экранизация серии романов Энн Райс рассказывают о Ровен Филдинг – талантливого врача из Сан-Франциско, которая случайно узнает, что является наследницей семьи ведьм Мейфер. Чтобы раскрыть правду о своих корнях, она отправляется в Новый Орлеан, где не только учится управлять своими силами, но и борется со сверхъестественными силами, которые преследуют ее семью.

"Мейферские ведьмы": смотрите трейлер онлайн

"Худшая ведьма"

В Международной академии для ведьмочек миссис Кекл учатся юные колдуньи. Как и у обычных людей, не у всех обучение удается наилучшим образом. Милред кажется преподавателям пропащей – ей не удаются ни зелья, ни заклинания. Этому есть причина – у девочки доброе и чуткое сердце.

"Худшая ведьма": смотрите трейлер онлайн

"Жуткие приключения Сабрины"

Сабрина Спелман – юная девушка, которая пытается найти баланс между своей человеческой частью и ведьминской. В день своего 16-летия она должна расписаться в Книге Зверя и оставить позади бойфренда, друзей и обычную человеческую жизнь, а отправиться в школу для колдуний.

"Жуткие приключения Сабрины": смотрите трейлер онлайн

"Открытие ведьм"

Ведьма Диана Бишоп, которая работает историком, находит в оксфордской библиотеке заколдованный манускрипт. Она решает снова окунуться в мир магии, чтобы раскрыть секреты льда. Ей помогает Мэтью – загадочный генетик и вампир по совместительству. Несмотря на то, что ведьмы и вампиры всегда враждовали, они решают сотрудничать.

"Открытие ведьм": смотрите трейлер онлайн

"Ведьмы Ист-Энда"

В центре сюжета сериала – могущественная и бессмертная ведьма Джоанна и ее две взрослые дочери, которые не подозревают, кем они являются на самом деле. Мать воспитывает их так, чтобы девушки не подозревали о своих магических корнях. Но рано или поздно все тайны выходят наружу.

"Ведьмы Ист-Энда": смотрите трейлер онлайн

Каждый из этих сериалов предлагает оригинальный взгляд на мир магии и волшебства. От темных мистических приключений до более легких историй – вы обязательно найдете что-то для себя.