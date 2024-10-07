Редакція Кіно 24 зібрала 5 захопливих серіалів, де в центрі сюжету відьми чи чаклунки. Ці містичні історії переплітаються з загадками та потойбічними силами, що надає кожному серіалу неповторної атмосфери.

До слова 4 високорейтингові детективні серіали, які тримають у напрузі до останнього

"Мейферські відьми"

Екранізація серії романів Енн Райс розповідають про Ровен Філдінг – талановиту лікарку з Сан-Франциско, яка випадково дізнається, що є спадкоємицею родини відьом Мейфер. Щоб розкрити правду про своє коріння, вона вирушає до Нового Орлеану, де не тільки вчиться керувати своїми силами, але й бореться з надприродними силами, які переслідують її сім'ю.

"Мейферські відьми": дивіться трейлер онлайн

"Найгірша відьма"

У Міжнародній академії для відьмачок місіс Кекл навчаються юні чаклунки. Як і у звичайних людей, не у всіх навчання вдається якнайкраще. Мілред здається викладачам пропащою – їй не вдаються ні зілля, ні заклинання. Цьому є причина – у дівчинки добре та чуйне серце.

"Найгірша відьма": дивіться трейлер онлайн

"Моторошні пригоди Сабріни"

Сабріна Спелман – юна дівчина, яка намагається знайти баланс між своєю людською частиною та відьмацькою. У день свого 16-річчя вона має розписатися у Книзі Звіра та залишити позаду бойфренда, друзів та звичайне людське життя, а вирушити у школу для чаклунок.

"Моторошні пригоди Сабріни": дивіться трейлер онлайн

"Відкриття відьом"

Відьма Діана Бішоп, яка працює історикинею, знаходить в оксфордській бібліотеці зачарований манускрипт. Вона вирішує знову зануритися у світ магії, щоб розкрити секрети криги. Їй допомагає Метью – загадковий генетик та вампір за сумісництвом. Попри те, що відьми й вампіри завжди ворогували, вони вирішують співпрацювати.

"Відкриття відьом": дивіться трейлер онлайн

"Відьми Іст-Енду"

У центрі сюжету серіалу – могутня та безсмертна відьма Джоанна та її дві дорослі доньки, які не підозрюють, ким вони є насправді. Мати виховує їх так, щоб дівчата не підозрювали про своє магічне коріння. Але рано чи пізно всі таємниці виходять назовні.

"Відьми Іст-Енду": дивіться трейлер онлайн

Кожен з цих серіалів пропонує оригінальний погляд на світ магії та чарів. Від темних містичних пригод до більш легких історій – ви обов'язково знайдете щось для себе.