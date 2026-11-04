Не стоило их обижать: 3 сериала о женской мести, от которых трудно оторваться

"24 Канал" собрал три увлекательных сериала, в которых рассказывается о женщинах, решивших больше не быть жертвами. Здесь хватает измен, опасных интриг и расплаты, которой пришлось долго ждать.

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"Слава", 2022–2023

Жанр: психологический триллер, драма.

IMDb: 8,2

Мун Дон Ин в школе пережила жестокие издевательства со стороны одноклассников. Спустя много лет она возвращается, чтобы методично разрушить жизнь своих обидчиков. Женщина продумала все до мелочей, ведь спешить ей некуда.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал имеет 82% положительных рецензий. Обозреватели хвалят напряженный сюжет, актерскую игру и продуманную историю мести.



"Слава": смотреть трейлер

"Мое имя", 2021

Жанр: криминальный триллер, боевик.

IMDb: 7,8

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Сюжет. После убийства отца Юн Джи У присоединяется к преступной группировке, а впоследствии под прикрытием устраивается в полицию. Ее цель – найти виновного. И, похоже, обычного разговора с ним не будет.

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Что говорят критики: Сериал получил 100% положительных рецензий на Rotten Tomatoes на основе семи обзоров. Критики отмечают жесткие боевые сцены, динамику и убедительную игру Хан Со Хи.

"Мое имя": смотреть трейлер

"Выйди замуж за моего мужа", 2024

Жанр: драма, триллер, фантастика.

IMDb: 7,8

Кан Джи Вон узнает, что муж изменяет ей с лучшей подругой. Впоследствии женщину убивают, но она неожиданно просыпается за десять лет до трагедии. Теперь у героини есть второй шанс. И тратить его на прощение предателей она точно не собирается.

Что говорят критики: обозреватель South China Morning Post оценил сериал на 3,5 из 5, отметив увлекательную историю и игру Пак Мин Ен. В то же время некоторые сюжетные линии остались недостаточно раскрытыми.

"Выходи замуж за моего мужа": смотреть трейлер

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