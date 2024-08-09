5 сериалов, основанных на реальных событиях, сюжет которых не укладывается в голове

Некоторые реальные истории из жизни способны поразить не меньше, чем вымышленные сюжеты. Именно поэтому сериалы, основанные на реальных событиях, вызывают особые эмоции и заставляют поверить в невозможное.

Реальность часто превосходит вымысел, особенно когда речь идет о чрезвычайных историях, которые становятся основой для телесериалов. Кино 24 подобрало пять сериалов, основанных на реальных событиях, сюжеты которых трудно представить даже в самых смелых фантазиях.

К слову 3 сильные фильмы, которые нужно посмотреть, когда потеряли смысл жизни

"Любовь и смерть"

Этот сериал основан на настоящей истории Кэнди Монтгомери, техасской домохозяйки, которую в 1980 году обвинили в убийстве своей подруги Бетти Гор. Сериал показывает, как обычная жизнь Монтгомери превратилась в настоящий кошмар после того, как роман с мужем Бетти перерос в кровавую драму.

"Любовь и смерть": смотрите трейлер онлайн

"Доктор Смерть"

Этот сериал рассказывает историю нейрохирурга Кристофера Данча, который из-за своей некомпетентности и злоупотребления хирургической практикой привел к смертям и тяжелым травмам многих пациентов. Несмотря на многочисленные жалобы, он продолжал работать, пока группа врачей и юристов не взялись за его дело, пытаясь остановить его.

"Доктор Смерть": смотрите трейлер онлайн

"Змей"

Этот сериал основан на истории Чарльза Собраджа, серийного маньяка, который убивал молодых туристов в Юго-Восточной Азии в 1970-х годах. Собрадж использовал свой шарм и хитрость, чтобы завоевать доверие жертв, а затем убить их и похитить их документы и деньги. Ему удавалось много лет избегать правосудия.

"Змей": смотрите трейлер онлайн

"Миссис Уилсон"

Этот сериал рассказывает историю Эллисон Уилсон, которая после смерти своего мужа узнает, что он имел несколько других жен и семей. Эллисон пытается разобраться в сложной паутине лжи, обнаруживая тайны, о которых она никогда не догадывалась. Это драматическая история об измене и самопознании, основана на мемуарах реальной Эллисон Уилсон.

"Миссис Уилсон": смотрите трейлер онлайн

"Побег из тюрьмы Даннемора"

Сериал рассказывает историю побега двух заключенных, Ричарда Мэтта и Дэвида Свитта, из тюрьмы высокого уровня безопасности Даннемора в штате Нью-Йорк в 2015 году. Побег стал возможным благодаря помощи работницы тюрьмы, которая закрутила с ними роман. Сюжет поражает тем, насколько детально и продуманно был организован побег, и как небольшие детали обусловили успех плана.

"Побег из тюрьмы Даннемора": смотрите трейлер онлайн

Эти сериалы показывают, что реальная жизнь может быть более запутанной и невероятной, чем любая вымышленная история. Они напоминают нам, что даже в повседневной жизни могут случаться события, которые кажутся совершенно невероятными.