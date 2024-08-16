Стриминговый сервис анонсировал новинки в специальном тизере, где показал кадры из самых ожидаемых сериалов. На телеканале выйдут не только новые шоу и свежие сезоны любимых лент, но и приквелы или сиквелы успешных фильмов и сериалов.

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Самые ожидаемые сериалы HBO

"Последние из нас" – 2 сезон. Продолжение постапокалиптической драмы, созданной по мотивам видеоигры The Last of Us. Педро Паскаль вернется в роли Джоэла, а Белла Рэмси в роли Элли. Появятся и новые персонажи.

– 2 сезон. Продолжение постапокалиптической драмы, созданной по мотивам видеоигры The Last of Us. Педро Паскаль вернется в роли Джоэла, а Белла Рэмси в роли Элли. Появятся и новые персонажи. "И просто так..." – 3 сезон. Спин-офф сериала "Секс и город" продлили на следующий сезон. Несмотря на эпизодическую роль Ким Кэтролл в финале второго сезона, наиболее вероятно, что мы не увидим актрису уже в 3 сезоне.

– 3 сезон. Спин-офф сериала "Секс и город" продлили на следующий сезон. Несмотря на эпизодическую роль Ким Кэтролл в финале второго сезона, наиболее вероятно, что мы не увидим актрису уже в 3 сезоне. "Белый лотос" – 3 сезон. Сатирический сериал о богачах, в третьем сезоне которого едва не принял участие сербский актер с российским гражданством Милош Бикович. После огласки и критики украинцев HBO с ним попрощалась.

– 3 сезон. Сатирический сериал о богачах, в третьем сезоне которого едва не принял участие сербский актер с российским гражданством Милош Бикович. После огласки и критики украинцев HBO с ним попрощалась. "Рыцарь семи королевств" . Спин-офф "Игры престолов" выйдет в 2025 году и расскажет о тайнах Вестероса. События будут происходить за 100 лет до событий в "Игре престолов" и через 100 лет после "Дома дракона".

. Спин-офф "Игры престолов" выйдет в 2025 году и расскажет о тайнах Вестероса. События будут происходить за 100 лет до событий в "Игре престолов" и через 100 лет после "Дома дракона". "Добро пожаловать в Дерри" . Это многосерийный приквел фильмов ужасов "Оно", расскажет историю происхождения Пеннивайза. Сериал будет состоять из 9 серий и выйдет в 2025 году.

. Это многосерийный приквел фильмов ужасов "Оно", расскажет историю происхождения Пеннивайза. Сериал будет состоять из 9 серий и выйдет в 2025 году. "Пингвин". Криминально-драматический сериал с Колином Фаррелом в главной роли является спин-оффом супергеройского фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза. Он основан на одноименном персонаже комиксов DC. Действие будет происходить через неделю после событий фильма, когда в Готэме власть переходит к Пингвину.

"Пингвин": смотрите трейлер онлайн

"Дюна: Пророчество" . Научно-фантастический сериал и приквел фильма "Дюна", события которого будут происходить за 10 тысяч лет до событий главного романа. Лента расскажет о двух сестрах рода Харконненов, которые борются с угрозой и основывают секту – Бене Гессерит.

. Научно-фантастический сериал и приквел фильма "Дюна", события которого будут происходить за 10 тысяч лет до событий главного романа. Лента расскажет о двух сестрах рода Харконненов, которые борются с угрозой и основывают секту – Бене Гессерит. "Индустрия" – 3 сезон. Новый сезон драматического сериала о группе выпускников, которые меняются после новой работы.

"Индустрия": смотрите трейлер онлайн

"Сексуальная жизнь студенток" – 3 сезон. Продолжение подросткового сериала, рассказывающего об активном образе жизни школьниц в колледже.

– 3 сезон. Продолжение подросткового сериала, рассказывающего об активном образе жизни школьниц в колледже. "Харли Квинн" – 5 сезон. Новые эпизоды о сумасшедшей подружке Джокера.

Какие сериалы ожидать на HBO в 2024 – 2025: смотрите тизер онлайн