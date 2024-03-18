3 интересных сериала, от которых невозможно оторваться

Мировой кинематограф подарил множество интересных сериалов. Невероятные сюжеты, захватывающие истории - то, что заставляет зрителей не отрываться от экрана и продолжать просмотр интересных кинолент.

Бывает, что трудно найти действительно хороший сериал, который смог бы оставить приятное послевкусие размышлений. Кино 24 подобрало 3 сериала, которые стоят вашего внимания и от которых трудно оторваться.

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"Корона", 2016

Этот сериал буквально "дышит" историей.

Лента расскажет о британской монархии, а именно о правлении королевы Елизаветы II. В сериале отражено и детство Елизаветы, и момент, когда она становится королевой.

Зритель имеет возможность увидеть все ее победы и неудачи, а также начинаем понимать подводные камни британской монархии и жизни королевской семьи.

Этот сериал помогает многое понять о развитии Британии и роль монархии для страны.

"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала

"Тед Лассо", 2020

Уверенная в себе британская бизнес-леди Ребекка Уэлтон во время развода со своим мужем получает права на профессиональный футбольный клуб.

Так, женщина решает заменить действующего тренера и нанимает Теда Лассо, который является тренером по американскому футболу.

Мужчина все же соглашается, однако ему надо еще многое изучить о другом футболе.

Сериал полон философскими мыслями и жизненными поучениями Теда, которые меняют героев. Также эта лента подарит зрителям неописуемое количество смеха и зарядит позитивом.

"Тед Лассо": смотрите онлайн трейлер сериала

"Скандал", 2012

Эта киноработа захватила внимание многих зрителей по всему миру.

По сюжету, главная героиня сериала Оливия Поуп работает чуть ли не 24 часа в сутки в своем агентстве. Ранее она работала в аппарате президента США как специалист по связям с общественностью.

Олив, работая на этой должности, получила огромный опыт общения с прессой по ситуациям любой сложности, которые именно ей приходилось преподносить на суд общественности. Однако женщина решила, что пришло время что-то менять и продолжить работу на новом для нее уровне. Именно для этого она решила создать собственное антикризисное агентство.

В свое агентство талантливая Олив набрала высококлассных сотрудников, готовых тактично и своевременно "разрулить" достаточно сложные, а иногда даже трагические ситуации, в которые попадают их клиенты, до того как это станет известно общественности и прессе.

Однако несмотря на успех и солидную репутацию ее детища у Олив есть личные проблемы, времени на решение которых катастрофически не хватает.

"Скандал": смотрите онлайн трейлер сериала

Эти ленты идеально подойдут для тех, кто любит погружаться с головой в водоворот сериальных историй. Поэтому приготовьте себе теплое какао и наслаждайтесь просмотром!