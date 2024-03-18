Буває, що важко знайти справді хороший серіал, який зміг би залишити приємний післясмак роздумів. Кіно 24 підібрало 3 серіали, які варті вашої уваги та від яких важко відірватися.

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"Корона", 2016

Цей серіал буквально "дихає" історією.

Стрічка розповість про британську монархію, а саме про правління королеви Єлизавети II. У серіалі відображене і дитинство Єлизавети, і момент, коли вона стає королевою.

Глядач має змогу побачити усі її перемоги та невдачі, а також починаємо розуміти підводне каміння британської монархії і життя королівської родини.

Цей серіал допомагає багато зрозуміти про розвиток Британії та роль монархії для країни.

"Корона": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Тед Лассо", 2020

Впевнена в собі британська бізнес-леді Ребекка Велтон під час розлучення зі своїм чоловіком отримує права на професійний футбольний клуб.

Так, жінка вирішує замінити чинного тренера й наймає Теда Лассо, який є тренером з американського футболу.

Чоловік все ж погоджується, однак йому треба ще багато чого вивчити про інший футбол.

Серіал сповнений філософськими думками та життєвими повчаннями Теда, які змінюють героїв. Також ця стрічка подарує глядачам невимовну кількість сміху та зарядить позитивом.

"Тед Лассо": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Скандал", 2012

Ця кіноробота захопила увагу багатьох глядачів по всьому світі.

За сюжетом, головна героїня серіалу Олівія Поуп працює ледь не 24 години на добу в своєму агентстві. Раніше вона працювала в апараті президента США як фахівець зі зв'язків з громадськістю.

Олів, працюючи на цій посаді, здобула величезний досвід спілкування з пресою щодо ситуацій будь-якої складності, які саме їй доводилося підносити на суд громадськості. Проте жінка вирішила, що настав час щось змінювати і продовжити роботу на новому для неї рівні. Саме для цього вона вирішила створити власне антикризове агентство.

В своє агентство талановита Олів набрала висококласних співробітників, готових тактовно і своєчасно "розрулити" досить складні, а іноді навіть трагічні ситуації, в які потрапляють їхні клієнти, до того як це стане відомо громадськості і пресі.

Однак попри успіх і солідну репутацію її дітища у Олів є особисті проблеми, часу на вирішення яких катастрофічно не вистачає.

"Скандал": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ці стрічки ідеально підійдуть для тих, хто любить поринати з головою у вир серіальних історій. Тож приготуйте собі тепле какао та насолоджуйтеся переглядом!