Пока ждем второй сезон "Венздей": загадочные сериалы, которые можно посмотреть вечером

Продолжение самого трендового сериала конца 2022 года "Венздей" обещают уже в конце 2023 года. Поэтому, пока есть время, предлагаем вам интересные сериалы с похожей магической атмосферой.

Редакция Кино 24 подготовила 6 загадочных сериалов, похожих на "Венздей". Если вы любите мистику, детективы и фэнтези, то эта подборка обязательно привлечет ваше внимание, сообщяет 24 Канал.

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Сериалы, похожие на "Венздей": подборка

"Жуткие приключения Сабрины"

Год выхода: 2018

Количество сезонов: 4

В свой день рождения Сабрина Спенсер полностью меняет свою жизнь: расписывается в Книге Зверя и уезжает в специальную школу для колдунов. Там ее ждет травля от сверстников, тяжелые испытания и устрашающие приключения.

"Жуткие приключения Сабрины": смотрите трейлер

"Судьба: Сага Винкс"

Год выхода: 2021

Количество сезонов: 2

Фэнтезийный сериал, основанный на всем любимом мультсериале "Клуб Винкс", но с ограничением в возрасте 18+. Над волшебной школой "Алфея" нависает жуткая угроза: озлобленные монстры (Обожженные), многие годы считавшиеся уничтоженными, начинают нападать на жителей волшебного мира.

"Судьба: Сага Винкс": смотрите трейлер

"Наследие"

Год выхода: 2018

Количество сезонов: 4

Еще одна история о мистической школе и ее учениках со сверхъестественными способностями. Спиноф "Дневников вампира" и "Первородных". В центре событий – трибрид, единственная дочь древнего вампира Клауса Майклсона и гибрида Хейли Маршалл-Кеннер. Здесь она учится управлять своими способностями, впервые влюбляется и спасает Мистик Фоллс и весь мир от зловещих монстров.

"Наследие": смотрите трейлер

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"Салем"

Год выхода: 2014

Количество сезонов: 3

События сериала переносят зрителей в далекое Средневековье. Салем стал настоящим городом ужасов во время всем известной "охоты на ведьм". Коварные ведьмы превращаются в молодых и красивых девушек и жестоко убивают мужчин. Тем временем страх управляет обычными жителями и заставляет их видеть опасность там, где ее нет.

Главные герои Мэри и Джон влюблены друг в друга, но мужчина должен уехать на войну, где скоро исчезнет. Женщина узнает, что беременная и ради малыша решает выйти замуж за нелюбимого. К сожалению, ребенок погибнет, но мать станет самой могучей ведьмой.

"Салем": смотрите трейлер

"Песочный мужчина"

Год выхода: 2022

Количество сезонов: 1

Главный герой – повелитель снов, закрытый во владениях хитрого и коварного оккультиста. Проведя целых семьдесят лет в неволе, Морфей все-таки возвращается, но в совсем другой для него, измененный до неузнаваемости мир, да и сам персонаж стал совсем другим.

"Песочный мужчина": смотрите трейлер

"Академия Амбрелла"

Год выхода: 2019

Количество сезонов: 2

Семья миллиардеров усыновляет 7 детей со сверхъестественными способностями и создает Академию "Амбрелла". Однако со временем она перестает функционировать, а учащиеся разбегаются по всему миру. Встретятся братья и сестры спустя много лет, на похоронах отца, где узнают о приближении апокалипсиса и объединятся для спасения человечества.

"Академия Амбрелла": смотрите трейлер

Автор: Евгения Яцишин