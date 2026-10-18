В стиле "Большой маленькой лжи": 3 драмы с захватывающим сюжетом о женской дружбе и тайнах

Все мы любим увлекательные истории о женской дружбе, роскошной жизни и страшных тайнах. В свое время сериал "Большая маленькая ложь" установил невероятную планку для подобных сюжетов.

Ведь за идеальными фасадами домов скрываются грязные секреты, интриги и даже убийства. Если вы ищете что-то подобное для вечернего просмотра, 24 Канал собрал лучшие драмы с захватывающим сюжетом. Эти сериалы расскажут о сильных женщинах, которых навсегда объединили общие преступления.

"Заговор сестер Гарви" (2022 – 2024)

Рейтинг IMDb: 8,2

Пять сестер Харви рано потеряли родителей и пообещали всегда защищать друг друга от любых жизненных невзгод. Когда муж одной из них, настоящий домашний тиран и психологический манипулятор, внезапно погибает, страховые агенты начинают собственное тщательное расследование. Они подозревают каждую из родственниц, ведь у всех женщин были веские мотивы желать смерти этому деспоту и они не раз вслух планировали его убийство.

"Заговор сестер Гарви": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную атмосферу черного юмора и блестящую химию между главными героинями. Впрочем, киноэксперты критикуют сериал за несколько растянутый хронометраж отдельных эпизодов.

"Мертв для меня" (2019 – 2022)

Рейтинг IMDb: 7,9

Вдова Джен пытается справиться с последствиями трагической гибели мужа, которого посреди ночи сбила неизвестная машина. На сеансе групповой терапии она знакомится с оптимистичной и эксцентричной Джуди. Новая знакомая быстро становится ее лучшей подругой и даже переезжает в ее гостевой домик. Женщины делятся самыми сокровенными страхами, но вскоре выясняется, что Джуди скрывает жуткую правду о той роковой аварии.

"Мертв для меня": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели хвалят безупречный баланс между трагедией и комедией, а также актерскую игру Кристины Эпплгейт и Линды Карделлини. Впрочем, некоторые критики отмечают, что сюжетные повороты в поздних сезонах выглядят слишком неправдоподобными и мелодраматичными.

"Почему женщины убивают" (2019–2021)

Рейтинг IMDb: 8,3

Сюжет первого сезона разворачивается в одном роскошном поместье, где в разные десятилетия живут три совершенно разные женщины. Образцовая домохозяйка из 60-х, светская львица из 80-х и современная успешная юристка сталкиваются с изменами своих партнеров. Каждая героиня выбирает свой путь кровавой мести. Этим женщины убедительно доказывают, что времена меняются, но мотивы для хладнокровного преступления остаются неизменными.

"Почему женщины убивают": смотрите трейлер онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики отмечают роскошные костюмы, яркую визуальную эстетику и чрезвычайно остроумные диалоги. В то же время эксперты указывают на неравномерное качество трех сюжетных линий и называют историю из 2000-х самых слабым и наименее убедительным звеном проекта.

А если вам интересно узнать, какие сериалы Netflix сейчас в тренде в Украине, то предлагаем ознакомиться с нашим материалом.