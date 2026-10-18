Адже там за ідеальними фасадами будинків ховаються брудні секрети, інтриги і навіть вбивства. Якщо ви шукаєте щось подібне для вечірнього перегляду, 24 Канал зібрав найкращі гостросюжетні драми. Ці серіали розкажуть про сильних жінок, яких назавжди об'єднали спільні злочини.

"Погані сестри" / "Заради сестри" (2022 – 2024)

Рейтинг IMDb: 8,2

П'ятеро сестер Гарві рано втратили батьків і пообіцяли завжди захищати одна одну від будь-яких життєвих негараздів. Коли чоловік однієї з них, справжній домашній тиран і психологічний маніпулятор, раптово гине, страхові агенти починають власне прискіпливе розслідування. Вони підозрюють кожну з родичок, адже всі жінки мали вагомі мотиви бажати смерті цьому деспоту та неодноразово вголос планували його вбивство.

"Погані сестри": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну атмосферу чорного гумору та блискучу хімію між головними героїнями. Втім, кіноексперти критикують серіал за дещо розтягнутий хронометраж окремих епізодів.

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"Мертвий для мене" (2019 – 2022)

Рейтинг IMDb: 7,9

Вдова Джен намагається впоратися з наслідками трагічної загибелі чоловіка, якого посеред ночі збила невідома машина. На сеансі групової терапії вона знайомиться з оптимістичною та дивакуватою Джуді. Нова знайома швидко стає її найкращою подругою і навіть переїжджає до її гостьового будинку. Жінки діляться найпотаємнішими страхами, але незабаром з'ясовується, що Джуді приховує моторошну правду про ту фатальну аварію.

"Мертвий для мене": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять бездоганний баланс між трагедією та комедією, а також акторську гру Крістіни Епплгейт і Лінди Карделліні. Втім, деякі критики зауважують, що сюжетні повороти в пізніх сезонах виглядають занадто неправдоподібними та мелодраматичними.

"Чому жінки вбивають" (2019 – 2021)

Рейтинг IMDb: 8,3

Сюжет першого сезону розгортається в одному розкішному маєтку, де в різні десятиліття живуть три абсолютно різні жінки. Зразкова домогосподарка з 60-х, світська левиця з 80-х та сучасна успішна юристка стикаються зі зрадами своїх партнерів. Кожна героїня обирає власний шлях кривавої помсти. Цим жінки переконливо доводять, що часи змінюються, але мотиви для холоднокровного злочину залишаються незмінними.

"Чому жінки вбивають": дивіться трейлер онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes критики відзначають розкішні костюми, яскраву візуальну естетику та надзвичайно дотепні діалоги. Водночас експерти вказують на нерівномірну якість трьох сюжетних ліній і називають історію з 2000-х найслабшою та найменш переконливою ланкою проєкту.

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