24 Канал подготовил подборку сериалов о замкнутом пространстве, загадках и борьбе за жизнь. Выбирайте сериал из списка и наслаждайтесь просмотром.

"Разрыв"

Рейтинг IMDb: 8,7

Марк работает в странной корпорации, сотрудники которой согласились на хирургическое разделение рабочих и личных воспоминаний. В офисе мужчина совершенно не помнит свою домашнюю рутину, а дома не имеет ни малейшего представления о своих профессиональных обязанностях. Внезапное появление новой коллеги заставляет Марка узнать ужасную правду о своем работодателе.

"Разрыв": смотрите трейлер сериала

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятную визуальную эстетику, искусную сатиру на корпоративную культуру и напряженный сценарий, который держит в постоянной тревоге. В то же время некоторые обозреватели предупреждают, что медленный темп повествования в первых эпизодах может потребовать немалого терпения.

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"Извне"

Рейтинг IMDb: 7,7

События разворачиваются в жутком американском городке, который коварно удерживает каждого, кто туда случайно заезжает. Жители вынуждены ежедневно бороться за собственное выживание, ведь с наступлением темноты из окружающего леса выходят ужасные монстры. Запертые в пределах населенного пункта люди пытаются сохранить порядок и разгадать тайну аномальной зоны, чтобы найти выход домой.

"Извне": смотрите трейлер сериала

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes кинокритики хвалят авторов за умение создать густую атмосферу безысходности, удачные элементы хоррора и актерскую игру Гарольда Перрино. Впрочем, рецензенты отмечают, что большой объем нераскрытых загадок иногда замедляет развитие основного сюжета.

"Сквозь снег"

Рейтинг IMDb: 7,1

После техногенной катастрофы планета превратилась в ледяную пустыню. Единственным убежищем для выживших стал гигантский поезд, беспрерывно движущийся вокруг земного шара. Внутри длинного состава царит жесткая классовая иерархия: богачи живут в первых вагонах, а бедняки выживают в ужасных условиях хвостового отсека. Постоянная нехватка ресурсов и социальная несправедливость неизбежно подталкивают угнетенных пассажиров к кровавому бунту за контроль над главным двигателем.

"Сквозь снег": смотрите трейлер сериала

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes эксперты положительно оценивают детальное раскрытие темы классовой борьбы и качественные спецэффекты. Однако часть обозревателей отмечает, что сериал порой слишком сильно напоминает стандартный детектив.

А для любителей комедий мы подготовили подборку фильмов о спасении человечества.