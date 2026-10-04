24 Канал підготував добірку серіалів про замкнений простір, загадки та боротьбу за життя. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся переглядом.

"Розрив / Поділ"

Рейтинг IMDb: 8,7

Марк працює у дивній корпорації, співробітники якої погодилися на хірургічне розділення робочих та особистих спогадів. В офісі чоловік абсолютно не пам'ятає свою домашню рутину, а вдома не має жодного уявлення про свої професійні обов'язки. Раптова поява нової колеги змушує Марка дізнатися жахливу правду про свого роботодавця.

"Розрив": дивіться трейлер серіалу

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірну візуальну естетику, майстерну сатиру на корпоративну культуру та напружений сценарій, який тримає в постійній тривозі. Водночас деякі оглядачі застерігають, що повільний темп розповіді в перших епізодах може вимагати неабиякого терпіння.

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"Ззовні"

Рейтинг IMDb: 7,7

Події відбуваються в моторошному американському містечку, яке підступно утримує кожного, хто туди випадково заїжджає. Жителі вимушені щодня боротися за власне виживання, адже з настанням темряви з навколишнього лісу виходять жахливі монстри. Замкнені в межах населеного пункту люди намагаються зберегти порядок та розгадати таємницю аномальної зони, аби знайти вихід додому.

"Ззовні": дивіться трейлер серіалу

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes кінокритики хвалять авторів за вміння створити густу атмосферу безвиході, вдалі елементи горору та акторську гру Гарольда Перріно. Втім, рецензенти зауважують, що велика кількість нерозкритих загадок іноді сповільнює розвиток основного сюжету.

"Крізь сніг" / "Снігобур"

Рейтинг IMDb: 7,1

Після техногенної катастрофи планета перетворилася на крижану пустелю. Єдиним притулком для вцілілих став гігантський потяг, що беззупинно рухається навколо земної кулі. Всередині довжелезного складу панує жорстка класова ієрархія, де багатії живуть у перших вагонах, а бідняки виживають у жахливих умовах хвостового відсіку. Постійна нестача ресурсів та соціальна несправедливість неминуче штовхають пригнічених пасажирів до кривавого бунту за контроль над головним двигуном.

"Крізь сніг": дивіться трейлер серіалу

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes фахівці позитивно оцінюють детальне опрацювання класової боротьби та якісні спецефекти. Однак частина оглядачів вказує на те, що серіал іноді занадто сильно схожий на стандартний детектив.

А для любителів комедій ми підготували добірку фільмів про порятунок людства.