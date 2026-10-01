24 Канал зібрав 5 комедій про порятунок світу, де людство опиняється на межі катастрофи, але гумор ніхто не скасовував.

"Не дивіться вгору"

IMDb: 7,1

У ролях: Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Лоуренс, Меріл Стріп, Джона Гілл.

Двоє астрономів виявляють комету, яка має знищити Землю. Проблема лише в тому, що політики, медіа й суспільство набагато більше переймаються рейтингами, скандалами та соцмережами.

Що кажуть критики: фільм отримав 56% від критиків на Rotten Tomatoes. Одні рецензенти хвалили їдку сатиру Адама Маккея, інші вважали її надто прямолінійною. Та впізнати в героях сучасне суспільство іноді аж занадто легко.

"Не дивіться вгору": дивитись трейлер

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Це кінець"

IMDb: 6,6

У ролях: Сет Роген, Джеймс Франко, Джона Гілл, Джей Барушель, Денні Макбрайд.

Звичайна голлівудська вечірка раптом перетворюється на біблійний апокаліпсис. Знаменитості зачиняються в будинку Джеймса Франко й намагаються вижити, паралельно з'ясовуючи, хто з них найбільший егоїст.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка має 82% від критиків. Особливо хвалили самоіронію акторів, які фактично грають карикатурні версії самих себе. Результат – максимально абсурдний кінець світу, де головною загрозою іноді здаються навіть не демони.

"Це кінець": дивитись трейлер

"Еван Всемогутній"

IMDb: 5,5

У ролях: Стів Карелл, Морган Фрімен, Лорен Грем.

Еван Бакстер стає конгресменом і мріє змінити світ. Бог вирішує допомогти – і наказує йому побудувати ковчег перед великим потопом. Далі з'являються тварини, борода й дуже багато запитань від сусідів.

Що кажуть критики: лише 24% на Rotten Tomatoes. Водночас це легка сімейна комедія зі Стівом Кареллом і Морганом Фріменом, яку цілком можна залишити на вечір, коли апокаліпсис хочеться бачити без зайвого стресу.

"Еван Всемогутній": дивитись трейлер

"Армагеддець"

IMDb: 6,9

У ролях: Саймон Пегг, Нік Фрост, Мартін Фрімен, Розамунд Пайк.

Компанія старих друзів вирішує повторити легендарний паб-кроул молодості – пройти 12 барів за одну ніч. Але дуже швидко з'ясовується, що з їхнім рідним містом щось серйозно не так.

Що кажуть критики: 89% на Rotten Tomatoes. Критики відзначали не лише британський гумор і фантастику, а й несподівано серйозну історію про дружбу, дорослішання та людину, яка вперто живе минулим. Починається все з пива, а закінчується долею людства – класика.

"Армагеддець": дивитись трейлер

"Справжній герой"

IMDb: близько 5,6

У ролях: Кріс Еванс, Аня Тейлор-Джой, Венсан Кассель, Сальма Гаєк, Джон Малкович.

Благодійний захід для багатих і знаменитих раптово виходить з-під контролю, коли з'являється група радикалів. Вони переконані, що вулканічну катастрофу можна зупинити лише одним способом – принести кількох людей у жертву.

Що кажуть критики: відзначали сатиру на селебриті, мільярдерів і сучасний культ "порятунку світу", хоча зауважували, що ближче до фіналу фільм стає дедалі хаотичнішим.

"Справжній герой" дивитись трейлер

Також не пропустіть гучні серіальні прем’єри жовтня.