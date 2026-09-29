Тому 24 Канал зібрав 3 фільми для вечора, коли головний план – розслабитися.

"Стажер"

Рік: 2015

IMDb: 7,1

70-річний Бен Віттакер вирішує, що пенсія – це трохи нудно, і стає стажером у модному інтернет-магазині. Його бос – молода, дуже зайнята і дуже втомлена Джулс. Далі буде дружба, робочий хаос і Роберт Де Ніро в режимі "найспокійніша людина в кімнаті".

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes у фільму 59%, але глядачі оцінили його тепліше – 73%. Критики хвалили хімію Де Ніро та Енн Гетевей, хоча закидали сюжету надмірну передбачуваність. Але саме це тут і працює: жодних різких поворотів – просто затишне кіно.

"Стажер": дивитись трейлер

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Шеф"

Рік: 2014

IMDb: 7,3

Шеф-кухар Карл Каспер свариться з власником ресторану, кидає роботу і запускає фудтрак. Разом із сином і другом він їздить країною, готує їжу й поступово згадує, що життя – це не лише токсичний начальник і негативний відгук критика.

Що кажуть критики: 87% на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалили теплий сценарій, харизматичний акторський склад і загальний feel-good настрій. Так, сюжет знайомий, але коли в кадрі постійно смачна їжа, хто взагалі збирається сваритися?

"Шеф": дивитись трейлер

"Неймовірне життя Волтера Мітті"

Рік: 2013

IMDb: 7,3

Волтер Мітті працює у журналі Life, живе досить тихо й більшість пригод переживає лише у власній уяві. Але коли робота опиняється під загрозою, він раптом вирушає у справжню подорож – із горами, океаном і пейзажами, після яких хочеться купити квиток кудись хоча б до сусіднього міста.

Що кажуть критики: тут думки розділилися – лише 52% на Rotten Tomatoes, зате аудиторія дала 71%. Частина оглядачів вважала історію надто сентиментальною, інші хвалили візуальність і щирий мотив вирватися з рутини. Для вечора без стресу – якраз той випадок, коли думка глядачів може бути ближчою до вашого настрою.

"Неймовірне життя Волтера Мітті": дивитись трейлер

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