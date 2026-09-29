Поэтому 24 Канал подобрал 3 фильма для вечера, коли головний план – розслабитися.

"Стажер"

Год: 2015

IMDb: 7,1

70-летний Бен Уиттакер решает, что пенсия – это немного скучно, и становится стажером в модном интернет-магазине. Его босс – молодая, очень занятая и очень уставшая Джулс. Дальше будут дружба, рабочий хаос и Роберт Де Ниро в режиме "самый спокойный человек в комнате".

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма 59%, но зрители оценили его выше – 73%. Критики хвалили химию между Де Ниро и Энн Хэтэуэй, хотя и упрекали сюжет в чрезмерной предсказуемости. Но именно это здесь и работает: никаких резких поворотов – просто уютное кино.

"Стажер": смотреть трейлер

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"Шеф"

Год: 2014

IMDb: 7,3

Шеф-повар Карл Каспер ссорится с владельцем ресторана, бросает работу и запускает фудтрак. Вместе с сыном и другом он путешествует по стране, готовит еду и постепенно вспоминает, что жизнь – это не только токсичный начальник и негативный отзыв критика.

Что говорят критики: 87% на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалили теплый сценарий, харизматичный актерский состав и общее feel-good настроение. Да, сюжет знакомый, но когда в кадре постоянно появляется вкусная еда, кто вообще собирается спорить?

"Шеф": смотреть трейлер

"Невероятная жизнь Уолтера Митти"

Год: 2013

IMDb: 7,3

Уолтер Митти работает в журнале Life, ведет довольно спокойную жизнь и большинство приключений переживает только в своем воображении. Но когда его работа оказывается под угрозой, он внезапно отправляется в настоящее путешествие – с горами, океаном и пейзажами, после которых хочется купить билет хотя бы в соседний город.

Что говорят критики: здесь мнения разделились – всего 52% на Rotten Tomatoes, зато зрители дали 71%. Часть обозревателей сочла историю слишком сентиментальной, другие хвалили визуальную составляющую и искреннее желание вырваться из рутины. Для вечера без стресса – вот как раз тот случай, когда мнение зрителей может быть ближе к вашему настроению.

"Невероятная жизнь Уолтера Митти": смотреть трейлер

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