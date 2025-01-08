Квесты на выживание и интрига: 3 сериала, которые понравятся фанатам "Игры в кальмара"

Самым популярным сериалом на платформе Netflix на сегодня является 2 сезон "Игры в кальмара". Этот сериал получил огромный успех по всему миру, став настоящим культурным феноменом. Однако стоит отметить, что этот сезон состоит всего из 6 эпизодов, что стало определенной неожиданностью для фанатов, ведь многие ожидали большего продолжения.

В связи с тем, что многие поклонники сейчас находятся в ожидании 3 сезона, мы решили подобрать для вас несколько похожих сериалов, которые также подарят вам порцию адреналина, напряжения и интриг. Эти ленты подарят вам нужные эмоции, пока вы ждете новые эпизоды "Игры в кальмара".

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Сериалы, похожие на "Игру в кальмара"

"Алиса в Пограничье"

По сюжету сериала, непутевый геймер вместе с двумя своими друзьями попадают в параллельный мир, где правила реальности не действуют, а все подчинено опасным и жестоким играм. Оказывается, что в этом мире каждый шаг может стать фатальным, а их выживание зависит от способности пройти через ряд сложных и смертельно опасных испытаний.

"Алиса в Пограничье": смотрите онлайн трейлер сериала

"Игра лжецов"

Жила себе на свете честная и наивная студентка, по имени Канзаки Нао, обычная девушка, не подозревавшая о том, что ее жизнь вскоре кардинально изменится. Однажды, вернувшись домой, она находит на пороге необычную коробку, в которой лежит целых 100 миллионов иен. Рядом с коробкой есть еще и приглашение – на участие в таинственной и смертельно опасной игре под названием "Игры лжецов".

Не имея ни малейшего представления о том, что она попала в ловушку, Канзаки, абсолютно ничего не подозревая, открывает коробку и тем самым автоматически соглашается на участие в этой смертельной игре.

"Игра лжецов": смотрите онлайн трейлер сериала

"Кайдзи"

По сюжету, после окончания средней школы в 1996 году в Японии, Кайдзи Ито отправляется в Токио, надеясь найти стабильную работу и начать новую жизнь. Однако его мечты быстро разбиваются о реалии: из-за своего экстравагантного характера и неумения адаптироваться к требованиям современного мира, а также из-за первой рецессии Японии после Второй мировой войны, он не может найти постоянную работу.

"Кайдзи": смотрите онлайн трейлер сериала

Отчаянный и бесцельный, Кайдзи погружается в беспорядочную жизнь, которая наполнена дешевыми шалостями, азартными играми, алкоголем и сигаретами.