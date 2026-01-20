Для тех, кто в ожидании "Бриджертонов": сериалы с похожим настроением и тематикой
- 24 Канал рекомендует посмотреть сериалы "Позолоченный век", "Сандитон" и "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" для поклонников "Бриджертонов".
- Новый сезон "Бриджертонов" выйдет на Netflix 29 января, а вторая часть – 26 февраля 2026 года, с новой героиней по имени Софи.
"Бриджертоны" уже давно стали фурором по всему миру. Пожалуй, не существует человека, который бы хотя бы не слышал об этом сериале. Кроме того, для поклонников есть хорошие новости – уже вскоре выйдет продолжение культовой истории.
И пока еще есть время до премьеры, 24 Канал рекомендует посмотреть похожие сериалы, которые перенесут в свою историю.
К теме Как выглядят главные герои 4 сезона "Бриджертонов" в реальной жизни
"Позолоченный век"
Год выхода: 2022
Режиссер: Майкл Энглер
Главные актеры: Луиза Джейкобсон, Кристин Барански, Синтия Никсон
Количество сезонов: 2
Количество серий: 17
Рейтинг IMDb: 8,1
События разворачиваются в Нью-Йорке конца XIX века – в мире роскоши, больших денег и жесткой борьбы за статус. Молодая девушка из провинции попадает в высший свет, где старые аристократы соревнуются с "новыми богачами". Это сериал об амбициях, любви, социальных правилах и то, как трудно оставаться собой в мире громких балов и тихих интриг.
"Позолоченный век": смотрите онлайн трейлер сериала
"Песочные часы любви" / "Сандитон"
Год выхода: 2019
Режиссер: Оливер Блэкберн (и другие)
Главные актеры: Роуз Уильямс, Тео Джеймс, Бен Ллойд-Хьюз
Количество сезонов: 3
Количество серий: 20
Рейтинг IMDb: 7,6
Молодая и независимая Шарлотта Гейвуд приезжает в курортный городок Сандитон, где знакомится с высшим миром, амбициозными мужчинами и даже непростыми романтическими выборами. Здесь много флирта, социальных контрастов и разговоров о том, кем женщина может быть в мире, где от нее ждут только выгодного брака.
"Сандитон": смотрите онлайн трейлер сериала
"Королева Шарлотта: История Бриджертонов"
Год выхода: 2023
Режиссер: Том Верика
Главные актеры: Индия Амартейфио, Кори Майлкрист, Голда Рошевел
Количество сезонов: 1
Количество серий: 6
Рейтинг IMDb: 7,6
Конечно, что же нельзя было опустить без внимания приквел к "Бриджертонам", который открыл некоторых персонажей с новых сторон. В центре истории – молодая королева Шарлотта и ее брак с королем Георгом. Юная девушка попадает в мир дворцовых правил, давления и ожиданий, но одновременно переживает настоящую, сложную любовь.
"Королева Шарлотта: История Бриджертонов": смотрите онлайн трейлер сериала
Главное о 4 сезоне "Бриджертонов"
- Новый сезон выйдет на платформе Netflix уже 29 января. Однако вторая часть выйдет аж 26 февраля 2026 года.
- В четвертом сезоне зрители познакомятся с новой героиней, по имени Софи, которая изрядно понравится Бенедикту Бриджертону. Кроме того, продолжится история Пенелопы и Колина Бриджертонов.
"Бриджертоны", 4 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала