И пока еще есть время до премьеры, 24 Канал рекомендует посмотреть похожие сериалы, которые перенесут в свою историю.

"Позолоченный век"

Год выхода: 2022

Режиссер: Майкл Энглер

Главные актеры: Луиза Джейкобсон, Кристин Барански, Синтия Никсон

Количество сезонов: 2

Количество серий: 17

Рейтинг IMDb: 8,1

События разворачиваются в Нью-Йорке конца XIX века – в мире роскоши, больших денег и жесткой борьбы за статус. Молодая девушка из провинции попадает в высший свет, где старые аристократы соревнуются с "новыми богачами". Это сериал об амбициях, любви, социальных правилах и то, как трудно оставаться собой в мире громких балов и тихих интриг.

"Песочные часы любви" / "Сандитон"

Год выхода: 2019

Режиссер: Оливер Блэкберн (и другие)

Главные актеры: Роуз Уильямс, Тео Джеймс, Бен Ллойд-Хьюз

Количество сезонов: 3

Количество серий: 20

Рейтинг IMDb: 7,6

Молодая и независимая Шарлотта Гейвуд приезжает в курортный городок Сандитон, где знакомится с высшим миром, амбициозными мужчинами и даже непростыми романтическими выборами. Здесь много флирта, социальных контрастов и разговоров о том, кем женщина может быть в мире, где от нее ждут только выгодного брака.

"Королева Шарлотта: История Бриджертонов"

Год выхода: 2023

Режиссер: Том Верика

Главные актеры: Индия Амартейфио, Кори Майлкрист, Голда Рошевел

Количество сезонов: 1

Количество серий: 6

Рейтинг IMDb: 7,6

Конечно, что же нельзя было опустить без внимания приквел к "Бриджертонам", который открыл некоторых персонажей с новых сторон. В центре истории – молодая королева Шарлотта и ее брак с королем Георгом. Юная девушка попадает в мир дворцовых правил, давления и ожиданий, но одновременно переживает настоящую, сложную любовь.

Главное о 4 сезоне "Бриджертонов"

Новый сезон выйдет на платформе Netflix уже 29 января. Однако вторая часть выйдет аж 26 февраля 2026 года.

В четвертом сезоне зрители познакомятся с новой героиней, по имени Софи, которая изрядно понравится Бенедикту Бриджертону. Кроме того, продолжится история Пенелопы и Колина Бриджертонов.

