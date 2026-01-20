И пока еще есть время до премьеры, 24 Канал рекомендует посмотреть похожие сериалы, которые перенесут в свою историю.
"Позолоченный век"
Год выхода: 2022
Режиссер: Майкл Энглер
Главные актеры: Луиза Джейкобсон, Кристин Барански, Синтия Никсон
Количество сезонов: 2
Количество серий: 17
Рейтинг IMDb: 8,1
События разворачиваются в Нью-Йорке конца XIX века – в мире роскоши, больших денег и жесткой борьбы за статус. Молодая девушка из провинции попадает в высший свет, где старые аристократы соревнуются с "новыми богачами". Это сериал об амбициях, любви, социальных правилах и то, как трудно оставаться собой в мире громких балов и тихих интриг.
"Позолоченный век": смотрите онлайн трейлер сериала
"Песочные часы любви" / "Сандитон"
Год выхода: 2019
Режиссер: Оливер Блэкберн (и другие)
Главные актеры: Роуз Уильямс, Тео Джеймс, Бен Ллойд-Хьюз
Количество сезонов: 3
Количество серий: 20
Рейтинг IMDb: 7,6
Молодая и независимая Шарлотта Гейвуд приезжает в курортный городок Сандитон, где знакомится с высшим миром, амбициозными мужчинами и даже непростыми романтическими выборами. Здесь много флирта, социальных контрастов и разговоров о том, кем женщина может быть в мире, где от нее ждут только выгодного брака.
"Сандитон": смотрите онлайн трейлер сериала
"Королева Шарлотта: История Бриджертонов"
Год выхода: 2023
Режиссер: Том Верика
Главные актеры: Индия Амартейфио, Кори Майлкрист, Голда Рошевел
Количество сезонов: 1
Количество серий: 6
Рейтинг IMDb: 7,6
Конечно, что же нельзя было опустить без внимания приквел к "Бриджертонам", который открыл некоторых персонажей с новых сторон. В центре истории – молодая королева Шарлотта и ее брак с королем Георгом. Юная девушка попадает в мир дворцовых правил, давления и ожиданий, но одновременно переживает настоящую, сложную любовь.
"Королева Шарлотта: История Бриджертонов": смотрите онлайн трейлер сериала
Главное о 4 сезоне "Бриджертонов"
- Новый сезон выйдет на платформе Netflix уже 29 января. Однако вторая часть выйдет аж 26 февраля 2026 года.
- В четвертом сезоне зрители познакомятся с новой героиней, по имени Софи, которая изрядно понравится Бенедикту Бриджертону. Кроме того, продолжится история Пенелопы и Колина Бриджертонов.
"Бриджертоны", 4 сезон: смотрите онлайн трейлер сериала