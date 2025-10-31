Осталось ждать не так долго. Премьера первой части 4 сезона состоится 29 января, а второй – 26 февраля. А пока редакция 24 Канала расскажет о трех сериалах в стиле "Бриджертонов".
Какие сериалы посмотреть, если понравились "Бриджертоны"?
"Аббатство Даунтон"
- Количество сезонов: 6
- Количество серий: 52
События сериала разворачиваются в вымышленном Аббатстве Даунтон (графство Йоркшир) после правления короля Эдварда VII. Это история о жизни аристократической семьи Кроули и их прислуги.
Кстати, есть еще три полнометражных фильма: "Аббатство Даунтон", "Аббатство Даунтон: Новая эпоха" и "Аббатство Даунтон: Величественный финал".
"Позолоченный век"
- Количество сезонов: 4
- Количество серий: 25
В сериале показан Нью-Йорк 1882 года. Сирота Мариан Брук переезжает из Пенсильвании к своим тетям: Ады и Агнес. Девушка оказывается среди представителей высшего общества и пытается привыкнуть к новой жизни.
"Императрица"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 12
16-летняя баварская герцогиня Элизабет фон Виттельсбах влюбляется в императора Австрии Франца Иосифа. Он должен был стать мужем сестры девушки Хелен, но в конце концов женится на ней.
Элизабет прибывает в Вену и сталкивается со сложностями и интригами. Эрцгерцогиня София не очень рада невестке, а младший брат Франца Иосифа, Максимилиан, пытается доказать, что он более достоин трона.
