Осталось ждать не так долго. Премьера первой части 4 сезона состоится 29 января, а второй – 26 февраля. А пока редакция 24 Канала расскажет о трех сериалах в стиле "Бриджертонов".

Какие сериалы посмотреть, если понравились "Бриджертоны"?

"Аббатство Даунтон"

Количество сезонов : 6

: 6 Количество серий: 52

События сериала разворачиваются в вымышленном Аббатстве Даунтон (графство Йоркшир) после правления короля Эдварда VII. Это история о жизни аристократической семьи Кроули и их прислуги.

Кстати, есть еще три полнометражных фильма: "Аббатство Даунтон", "Аббатство Даунтон: Новая эпоха" и "Аббатство Даунтон: Величественный финал".

"Аббатство Даунтон": смотрите онлайн трейлер сериала

"Позолоченный век"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий: 25

В сериале показан Нью-Йорк 1882 года. Сирота Мариан Брук переезжает из Пенсильвании к своим тетям: Ады и Агнес. Девушка оказывается среди представителей высшего общества и пытается привыкнуть к новой жизни.

"Позолоченный век": смотрите онлайн трейлер сериала

"Императрица"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 12

16-летняя баварская герцогиня Элизабет фон Виттельсбах влюбляется в императора Австрии Франца Иосифа. Он должен был стать мужем сестры девушки Хелен, но в конце концов женится на ней.

Элизабет прибывает в Вену и сталкивается со сложностями и интригами. Эрцгерцогиня София не очень рада невестке, а младший брат Франца Иосифа, Максимилиан, пытается доказать, что он более достоин трона.

"Императрица": смотрите онлайн трейлер сериала

