Какие сериалы посмотреть, если понравилась "Цена красоты" от Netflix
- Сериал "Цена красоты" рассказывает о стриптизерше, чья жизнь меняется после встречи с состоятельной семьей, связанной с империей красоты.
- Рекомендуются сериалы "Династия", "Наследники" и "Индустрия" для тех, кому понравился "Цена красоты".
Американский драматический сериал "Цена красоты", снятый режиссером Тайлером Перри, сейчас является одним из тех, которые украинцы чаще всего смотрят на платформе Netflix. Премьера первого сезона состоялась в 2024 году, а второй вышел в 2025 году.
Это рассказ о стриптизерше. Жизнь женщины меняется после встречи с состоятельной семьей, которая связана с империей красоты и преступной схемой. Что посмотреть, если понравился сериал "Цена красоты", расскажет Кино 24.
"Династия"
- Количество сезонов: 5
- Количество серий: 108
Харизматичная и хитрая Фэллона Кэррингтон готова стать операционным директором глобальной энергетической империи своего отца. Однако Блейк Кэррингтон вызывает дочь и ее брата Стивена в Атланту не для того, чтобы объявили о повышении, а чтобы познакомить их с будущей мачехой Кристал.
В сериале рассказывается о двух самых богатых семьях Америки, Кэррингтон и Колби, которые враждуют из-за состояния и детей.
"Династия": смотрите трейлер онлайн
"Наследники"
- Количество сезонов: 4
- Количество серий: 39
Семье Роев принадлежит огромная медиаимперия. Когда у Логана Роя начинаются проблемы со здоровьем, его дети, Кендалл, Шив, Роман и Коннор, вступают в борьбу, чтобы контролировать бизнес.
"Наследники": смотрите трейлер онлайн
"Индустрия"
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 34
По сюжету, выпускники борются за постоянные должности в престижном инвестиционном банке Pierpoint & Co. Только недавно они закончили обучение в колледжах, а теперь сталкиваются с безжалостным финансовым миром.
Экономика многих стран изменилась после кризиса 2008 года, что повлияло на финансовую систему. Ребята хотят достичь успешной карьеры в банковской сфере и изучают определенные тонкости. Главные герои еще не определились, что для них важнее: карьера, сексуальная жизнь, наркотики или честный и достойный путь.
"Индустрия": смотрите трейлер онлайн
