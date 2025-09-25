Американский драматический сериал "Цена красоты", снятый режиссером Тайлером Перри, сейчас является одним из тех, которые украинцы чаще всего смотрят на платформе Netflix. Премьера первого сезона состоялась в 2024 году, а второй вышел в 2025 году.

Это рассказ о стриптизерше. Жизнь женщины меняется после встречи с состоятельной семьей, которая связана с империей красоты и преступной схемой. Что посмотреть, если понравился сериал "Цена красоты", расскажет Кино 24.

"Династия"

Количество сезонов : 5

: 5 Количество серий: 108

Харизматичная и хитрая Фэллона Кэррингтон готова стать операционным директором глобальной энергетической империи своего отца. Однако Блейк Кэррингтон вызывает дочь и ее брата Стивена в Атланту не для того, чтобы объявили о повышении, а чтобы познакомить их с будущей мачехой Кристал.

В сериале рассказывается о двух самых богатых семьях Америки, Кэррингтон и Колби, которые враждуют из-за состояния и детей.

"Наследники"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий: 39

Семье Роев принадлежит огромная медиаимперия. Когда у Логана Роя начинаются проблемы со здоровьем, его дети, Кендалл, Шив, Роман и Коннор, вступают в борьбу, чтобы контролировать бизнес.

"Индустрия"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 34

По сюжету, выпускники борются за постоянные должности в престижном инвестиционном банке Pierpoint & Co. Только недавно они закончили обучение в колледжах, а теперь сталкиваются с безжалостным финансовым миром.

Экономика многих стран изменилась после кризиса 2008 года, что повлияло на финансовую систему. Ребята хотят достичь успешной карьеры в банковской сфере и изучают определенные тонкости. Главные герои еще не определились, что для них важнее: карьера, сексуальная жизнь, наркотики или честный и достойный путь.

