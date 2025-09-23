Пока зрители в ожидании продолжения "Ведьмака", редакция Кино 24 подготовила подборку сериалов, которые стоит посмотреть его фанатам. Подробнее читайте в материале.

Какие сериалы посмотреть, если понравился "Ведьмак"?

"Властелин колец: Кольца власти"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 16

Этот сериал создан на основе произведений английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина о Средиземье. События происходят до тех, что показаны в трилогии "Властелин колец". Это рассказ о Второй эпохе, когда Саурон создал перстни власти, а позже – Единое Кольцо, чтобы управлять другими.

"Властелин колец: Кольца власти": смотрите трейлер онлайн

"Песочный человек"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 11

Много лет Король Снов Морфей пробыл в неволе, а теперь отправляется в путешествие по мирам, чтобы отыскать похищенное и вернуть себе силу.

"Песочный человек": смотрите трейлер онлайн

"Карнивал Роу"

Количество сезонов : 2

: 2 Количество серий: 18

В сериале рассказывается о мифических существах, которые покинули родину, разрушенную войной, и поселились в городе, где люди не очень им рады. Ситуация накаляется после серии таинственных убийств.

"Карнивал Роу": смотрите трейлер онлайн

