Американський драматичний серіал "Ціна краси", знятий режисером Тайлером Перрі, зараз є одним із тих, які українці найчастіше дивляться на платформі Netflix. Прем'єра першого сезону відбулася у 2024 році, а другий вийшов у 2025 році.

Це розповідь про стриптизерку. Життя жінки змінюється після зустрічі з заможною родиною, яка пов'язана з імперією краси й злочинною схемою. Що подивитися, якщо сподобався серіал "Ціна краси", розповість Кіно 24.

"Династія"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій: 108

Харизматична та хитра Феллон Керрінгтон готова стати операційною директоркою глобальної енергетичної імперії свого батька. Однак Блейк Керрінгтон викликає доньку і її брата Стівена в Атланту не для того, щоб оголосили про підвищення, а щоб познайомити їх із майбутньою мачухою Крістал.

У серіалі розповідається про дві найбагатші родини Америки, Керрінгтон і Колбі, які ворогують через статки та дітей.

"Династія": дивіться трейлер онлайн

"Спадкоємці"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій: 39

Сім'ї Роїв належить величезна медіаімперія. Коли у Логана Роя починаються проблеми зі здоров'ям, його діти, Кендалл, Шив, Роман і Коннор, вступають у боротьбу, аби контролювати бізнес.

"Спадкоємці": дивіться трейлер онлайн

"Індустрія"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 34

За сюжетом, випускники борються за постійні посади у престижному інвестиційному банку Pierpoint & Co. Лише нещодавно вони закінчили навчання у коледжах, а тепер стикаються з безжальним фінансовим світом.

Економіка багатьох країн змінилася після кризи 2008 року, що вплинуло на фінансову систему. Хлопці й дівчата хочуть досягти успішної кар'єри у банківській сфері та вивчають певні тонкощі. Головні герої ще не визначились, що для них важливіше: кар'єра, сексуальне життя, наркотики чи чесний і гідний шлях.

"Індустрія": дивіться трейлер онлайн

