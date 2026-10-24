От жутких тайн до преступлений: 5 сериалов для поклонников "Настоящего детектива"

Николас Кейдж и Антонио Бандерас сыграют главные роли в пятом сезоне "Настоящего детектива". Пока поклонники ждут продолжения культовой криминальной антологии, самое время вспомнить другие сериалы, за расследованиями в которых скрываются гораздо более мрачные истории.

В "Настоящем детективе" преступление редко остается просто преступлением. За ним тянутся старые обиды, разрушенные судьбы, неудобные вопросы и люди, которые не всегда готовы смотреть правде в глаза. 24 Канал собрал пять сериалов, которые по-разному работают с криминальными историями.

"Фарго" (Fargo)

Годы выхода: 2014–2024

Обычный городок, неприметные люди и решение, которое поначалу кажется не слишком серьезной ошибкой. "Фарго" мастерски показывает, как одна неудачная идея способна запустить цепь событий, остановить которую уже почти невозможно.

Сериал вдохновлен одноименным фильмом братьев Коэнов, но каждый сезон рассказывает новую историю с другими персонажами. Здесь нет необходимости в одном большом злодее, который объяснял бы все происходящее. Иногда достаточно человеческой жадности, страха и убеждения, что именно на этот раз все точно обойдется без последствий.

"Фарго": смотреть трейлер онлайн

"Мэйр из Истауна" (Mare of Easttown)

Год выхода: 2021

Кейт Уинслет играет детектива Мэйр Шиен, которая расследует убийство в небольшом пенсильванском городке. В то же время ее собственная жизнь далека от идеала: женщина переживает семейную драму, пытается справиться с личными потерями и не всегда может оставить рабочие проблемы за дверью участка.

В этом сериале нет четкого разделения на людей, которым можно доверять, и тех, кого стоит немедленно занести в список подозреваемых. Жители Истауна знают друг друга годами, но близость не означает откровенности. За привычными разговорами, семейными конфликтами и давними обидами скрываются секреты, о которых никто не хочет говорить вслух.

"Мейр из Истауна": смотреть трейлер онлайн

"Охотник за разумом" (Mindhunter)

Годы выхода: 2017–2019

А что, если для понимания преступника недостаточно собрать доказательства и воссоздать последовательность его действий? Именно с этого вопроса начинается история двух агентов ФБР, исследующих психологию серийных убийц.

"Охотник за разумом" переносит зрителей в конец 1970-х годов, когда изучение поведения серийных убийц только начинает менять подходы правоохранительных органов к расследованиям. Агенты Говард Форд и Билл Тенч общаются с заключенными преступниками, пытаясь понять, как те мыслят, что ими движет и можно ли заметить закономерности в их поведении.

"Охотник за умом": смотреть трейлер онлайн

"Бродчерч" (Broadchurch)

Годы выхода: 2013–2017

"Бродчерч" использует знакомый детективный прием, но главная его сила – в том, как меняются отношения между жителями городка. Когда подозрение падает на кого-то из соседей, друзей или знакомых, обычные разговоры приобретают иной смысл. Люди начинают скрывать подробности, уклоняться от вопросов и искать виновного еще до того, как появятся убедительные доказательства.

Важную роль играют и СМИ: внимание журналистов превращает чужую трагедию в тему для публичного обсуждения, а семья погибшего вынуждена переживать горе под взглядами посторонних.

"Бродчорч": смотреть трейлер онлайн

"Убийство" (The Killing)

Годы выхода: 2011–2014

Дождливые улицы Сиэтла, затяжное расследование и дело, которое постепенно поглощает всех, кто к нему причастен. "Убийство" начинается с расследования гибели школьницы Рози Ларсен, но быстро выходит за рамки поиска конкретного преступника.

Детективы Сара Линден и Стивен Холдер работают с уликами, проверяют показания и возвращаются к версиям, которые поначалу казались убедительными. В то же время подозрения падают на политиков, семью погибшей и людей, которые на первый взгляд не имеют никакого отношения к трагедии.

"Убийство": смотреть трейлер онлайн

Если же вам хочется еще больше жутких историй, обратите внимание на фильмы ужасов, которые стоит посмотреть всем поклонникам "Оно" и Стивена Кинга.