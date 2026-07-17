Измены, убийства и женские секреты: 5 сериалов, которые затмят "Отчаянных домохозяек"

Похоже, после финала "Отчаянных домохозяек" в жизни многих зрителей образовалась небольшая, но очень драматичная пустота. Ведь где еще найти историю, в которой за идеально подстриженными газонами скрываются измены, убийства, ложь и соседки, которые знают о вас больше, чем вы сами?

Если вы тоже скучаете по атмосфере "Вистерия-Лейн", 24 Канал собрал сериалы, которые подарят не меньше интриг, сарказма и женских секретов.

"Переулок светлячков"

На первый взгляд, это история о двух лучших подругах. Но не спешите делать выводы – впереди десятки лет дружбы, обид, неудачных романов, болезненных выборов и моментов, когда хочется одновременно обнять героинь и немного их встряхнуть.

Талли и Кейт настолько разные, что удивительно, почему они вообще не поссорились еще в школе. Однако именно эта непохожесть делает историю живой.

"Переулок светлячков": смотреть трейлер

"Милые лгуньи"

После загадочного исчезновения, а впоследствии и смерти Элисон, четверо ее подруг начинают получать жуткие письма от таинственного человека, подписывающегося буквой "А". И этот человек знает абсолютно все.

Здесь ложь – почти отдельный персонаж. А доверять не стоит даже тем, кто плачет наиболее убедительно.

"Милые лгуньи": смотреть трейлер

"Жена на охоте"

Переехать в тихий городок, чтобы начать новую жизнь? Прекрасная идея. Особенно если уже через несколько дней оказаться среди главных подозреваемых в убийстве.

Софи знакомится с харизматичной светской львицей Марго, которая собирает вокруг себя женский клуб. Вино, дорогая одежда, стрельба по тарелкам и светские разговоры быстро сменяются полицейскими допросами после загадочной смерти молодой девушки.

"Жена на охоте": смотреть трейлер

"Плохие сестры"

Иногда самая большая проблема семьи – токсичный родственник. А иногда он настолько токсичен, что почти все вокруг мечтают о его исчезновении.

После смерти Джона Пола полиция пытается выяснить, кто именно помог ему уйти из этого мира. И чем дольше длится расследование, тем труднее поверить, что виновных нет.

"Плохие сестры": смотреть трейлер

"Хорошая борьба"

Если вам нравилась Бри Ван де Камп, которая всегда сохраняла самообладание, даже когда все вокруг рушилось, Диана Локхарт точно станет новой фавориткой.

После финансового скандала ей приходится начинать карьеру практически с нуля. Впереди – судебные войны, политические интриги, манипуляции и коллеги, которые улыбаются ровно до того момента, пока им это выгодно.

"Хорошая борьба": смотреть трейлер

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