Незабываемые эмоции: 3 сериала про казино, которые подогреют жажду победы

Эмоции, риск, азарт и адреналин – все эти черты испокон веков привлекали человека. Неудивительно, что эта тематика проникла в культуру и кинематограф. Тем более, что фильмы и сериалы с подобным сюжетом не перестают удивлять своей оригинальностью.

Если вы до сих пор не имеете планов на вечер, то новая подборка от Кино 24 и партнера Favbet точно обеспечит вам незабываемые впечатления. Приглашаем в путешествие по миру азарта, казино, карточных столов и блестящих слот-машин.

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"Подпольная империя", (2014)

Автором, продюсером и главным сценаристом ленты является Теренс Уинтер, лауреат премии "Эмми". А первую серию режиссировал легендарный Мартин Скорсезе. Такая команда уже является эталоном качества.

Высокорейтинговая история повествует нам о двадцатых годах прошлого века. Жители Атлантик-Сити готовятся к введению сухого закона, который существенно повлияет на всю предпринимательскую деятельность в городе. Процессом руководит Ник Томпсон – гангстер и политик в одном лице.

Официально Ник – казначей Атлантик-Сити, однако по факту он выполняет роль правителя города. И, учитывая новые вызовы времени, мужчина собирается адаптировать свою империю. Однако каждый день подбрасывает ему все больше и больше сюрпризов. Удержит ли он статус лидера?

"Подпольная империя": смотрите онлайн трейлер сериала

"Королевский игрок", (2016)

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Корейские дорамы сегодня занимают особое место в сердце киноманов. Особенно, когда речь идет о лентах с увлекательным сюжетом, который крутится вокруг темы казино. Именно такова история о мужчине, целью жизни которого стало противостояние с королевством Чосон.

Главный герой сериала – Тегиль, член королевского рода, который потерял свой статус. Теперь он муштруется среди простых людей и адаптируется к внешнему миру. Здесь он развивается как выдающийся игрок и мошенник. Новые навыки и знакомства помогают ему подготовить план мести против чиновников.

Наконец, Тегиль рискует всем в противостоянии с королем Йончжо. Он сорвет джекпот и выиграет, или потеряет все, что у него осталось.

"Королевский игрок": смотрите онлайн трейлер сериала

"Казино", (2022)

Еще одна полюбившаяся зрителям корейская история.

Легенда азартных игр, Ча Мусик, успешно руководит казино, но вынужден бежать на Филиппины из-за преследования со стороны государственной налоговой службы.

Однако мужчина оказывается несравненно искусным в решении сложных ситуаций. Потеряв все, Ча Мусик начинает бизнес с нуля и разрабатывает стратегию для завоевания политического и бизнес-мира островной страны.

Быстро достигая поставленных целей, Мусик внезапно становится главным подозреваемым в убийстве Мин Сок-Джуна, за ним начинается расследование. Теперь главный герой вынужден сделать самую ценную ставку – свою жизнь.

"Казино": смотрите онлайн трейлер сериала

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Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 05.04.2021 року за №137 зі змінами та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ "БК "ФАВБЕТ" на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.