Соблазнительное зло: 3 лучших сериала о злодеях, в которых сложно не влюбиться

В современном мире кино антигерои все чаще привлекают к себе больше внимания, чем положительные персонажи. Нередко в сериалах предстают настолько харизматичные злодеи, что даже самые ужасные вещи, которые те делают, не могут не вызывать восхищения у зрителей.

Антигерои, которые не просто пугают своими поступками, но и захватывают ум, сердце и даже вызывают симпатию, стали визитной карточкой многих популярных кинолент. 24 Канал подготовил подборку сериалов, злодеи которых не позволят вам оторваться от экрана.

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"Декстер"

Судмедэксперт полиции Декстер Морган работает в Майами. Однако мужчина скрывает от всех важную тайну – он серийный убийца, который забирает жизни преступников. Как-то в городе появляется еще один маньяк "Декстер", который выходит на связь с главным героем и предлагает ему объединиться в команду. Попытки Моргана вести двойную жизнь вызывают особую симпатию у зрителей именно из-за моральной дилеммы.

"Декстер": смотрите трейлер сериала онлайн

"Люцифер"

Устав от ада, Дьявол решает жить среди людей в Лос-Анджелесе. Там Люцифер открывает ночной клуб и наслаждается проведенным временем на Земле. Однажды на пороге заведения находят труп человека, поэтому детективы отправляются на место преступления. С того времени Дьявол начинает помогать полиции расследовать дела. Люцифер Морнингстар – сочетание харизмы, сарказма и шарма. Герой любит злодейские выходки, но и не забывает делать добрые дела, поэтому быстро становится фаворитом зрителей.

"Люцифер": смотрите трейлер сериала онлайн

"Ганнибал"

Агент ФБР Уилл Грэм занимается поиском серийного убийцы. Мужчина обладает уникальным даром – понимать чувства любого человека, в частности психопата и преступника. Во время расследования убийства молодых девушек ФБР приглашает психиатра Ганнибала Лектера помочь с делом. Однако агенты даже не подозревают, что перед ними уже предстал хладнокровный каннибал. Загадочность, харизма и интеллект Ганнибала не могут не привлечь внимание зрителя. Лектер демонстрирует жестокость и хитрость, что в сочетании с его таинственным образом вызывают неоднозначные эмоции во время просмотра, в частности восхищение и отвращение.

"Ганнибал": смотрите трейлер сериала онлайн

Эти ленты переворачивают представление о морали и заставляют задуматься, действительно ли злодей делает ужасные вещи. Выбирайте сериал из перечня и окунитесь в мир незабываемых эмоций.