Антигерої, які не просто лякають своїми вчинками, а й полонять розум, серце та навіть викликають симпатію, стали візитівкою багатьох популярних кінострічок. 24 Канал підготував добірку серіалів, лиходії яких не дозволять вам відірватися від екрана.

Не пропустіть Не відпускатимуть до кінця: 4 найкращі мінісеріали, які можна подивитися за ніч

"Декстер"

Судмедексперт поліції Декстер Морган працює у Маямі. Однак чоловік приховує від усіх важливу таємницю – він серійний вбивця, який забирає життя злочинців. Якось у місті з'являється ще один маніяк "Декстер", який виходить на зв'язок з головним героєм і пропонує йому об'єднатися в команду. Спроби Моргана вести подвійне життя викликають особливу симпатію в глядачів саме через моральну дилему.

"Декстер": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Люцифер"

Втомившись від пекла, Диявол вирішує жити серед людей у Лос-Анджелесі. Там Люцифер відкриває нічний клуб і насолоджується проведеним часом на Землі. Одного дня на порозі закладу знаходять труп людини, тому детективи вирушають на місце злочину. З того часу Диявол починає допомагати поліції розслідувати справи. Люцифер Морнінгстар – поєднання харизми, сарказму та шарму. Герой полюбляє лиходійські витівки, але й не забуває робити добрі справи, тому швидко стає фаворитом глядачів.

"Люцифер": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Ганнібал"

Агент ФБР Вілл Грем займається пошуком серійного вбивці. Чоловік має унікальний дар – розуміти почуття будь-якої людини, зокрема психопатів і злочинців. Під час розслідування вбивства молодих дівчат ФБР запрошує психіатра Ганнібала Лектера допомогти зі справою. Однак агенти навіть не підозрюють, що перед ними вже постав холоднокровний канібал. Загадковість, харизма й інтелект Ганнібала не можуть не привернути увагу глядача. Лектер демонструє жорстокість і хитрість, що в поєднанні з його таємничим образом викликають неоднозначні емоції під час перегляду, зокрема захоплення й відразу.

"Ганнібал": дивіться трейлер серіалу онлайн

Ці стрічки перевертають уявлення про мораль та змушують задуматися, чи справді лиходій робить жахливі речі. Обирайте серіал з переліку та пориньте у світ незабутніх емоцій.