Александра часто можно увидеть в театральных спектаклях, а также украинских сериалах с интересными, небанальными сюжетами. Подборку таких приготовил 24 Канал.

К теме Какая реальная история о маньяке "Элвисе" из Боярки лежит в основе сериала "Тихая Нава"

В каких сериалах играл Александр Рудинский?

"Голова"

Если ищете что-то легкое и позитивное к просмотру – обратите внимание на этот ситком о перспективной молодежи, жизненные вызовы, приоритеты, украинское село. По сюжету, главный герой Антон заключает пари с ректором университета о том, что он "поднимет" любое украинское село и сделает из него что-то вроде "Силиконовой долины". На что ректор предлагает парню изменить село Антоновку. Именно туда Антон отправляется вместе с друзьями, где они сталкиваются с различными проблемами.

Александр Рудинский в этом сериале сыграл Санька – парня из села, который ремонтирует автомобили.

"Голова": смотрите онлайн трейлер сериала

"Семья по воскресеньям"

Эта история пронизана теплотой, любовью и юмором. В центре сюжета – типичная дисфункциональная семья Романчуков. Отец этого семейства Михаил 20 лет был на заработках в Италии, а теперь ставит условие: каждое воскресенье все должны собираться в его доме на ужин, чтобы возродить семейные ценности и наверстать все, что упустили за эти годы его отсутствия. Но каждый раз такая семейная сходка превращается в бытовую вакханалию.

"Семья по воскресеньям": смотрите онлайн 1 серию

"Агентство"

Александру Рудинскому удалось сыграть в американском шпионском сериале-триллере от Paramount+, продюсерами которого стали Джордж Клуни и Грант Геслоу. По сюжету, миссия тайного агента ЦРУ прекращается и он возвращается на Лондонский вокзал. Там неожиданно он встречается с женщиной, которую любил в прошлом. Их чувства вспыхивают с новой силой, но можно ли восстановить отношения, когда каждый день грозит раскрытием его настоящей личности?

"Агентство": смотрите онлайн трейлер сериала