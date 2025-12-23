4 мини-сериала, которые вы посмотрите за несколько вечеров

В преддверии зимних праздников не всегда есть время, чтобы смотреть фильмы и сериалы. Нужно закончить все дела, успеть закрыть рабочие вопросы и одновременно подготовиться к Рождеству и Новому году.

В материале вы найдете мини-сериалы, которые можно посмотреть за несколько вечеров, пишет 24 Канал со ссылкой на miss_rekota. Они имеют увлекательный сюжет и высокий рейтинг IMDb.

Не пропустите На любой вкус: какие украинские сериалы захватывают своими небанальными сюжетами

Сериалы, в которых 1 сезон: подборка

"За океан"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 7

: 7 Рейтинг IMDb: 6.6/10

Сериал снят на основе реальных историй Вариана Фрая, Мэри Джейн Голд и Комитета спасения. Герои рисковали жизнью, чтобы помочь более 2000 беженцам сбежать из оккупированной Франции, в частности многим художникам, которых разыскивали нацисты. В вилле на окраине города их ждет неожиданное сотрудничество и бурные романы.

"За океан": смотрите онлайн трейлер сериала

"Соперники"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.9/10

События сериала разворачиваются в 1980-х годах в Англии. Это история о соперничестве между дворянином и членом парламента Рупертом Кэмпбелл-Блэком и выходцем из буржуазии Тони, лордом Беддингемом.

"Соперники": смотрите онлайн трейлер сериала

"Леонардо"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 8

: 8 Рейтинг IMDb: 7.2/10

Это рассказ об известном художнике Леонардо да Винчи, которого сыграл ирландский актер Эйдан Тернер. В 1506 году его обвиняют в убийстве Екатерины да Кремоны. Офицер Миланского герцогства Стефано Хиральди считает Леонардо невиновным, поэтому начинает расследование, чтобы раскрыть правду.

Стоит заметить, что в сериале есть вымышленная информация и герои, в частности Екатерина да Кремона.

"Леонардо": смотрите онлайн трейлер сериала

"Милдред Пирс"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий : 5

: 5 Рейтинг IMDb: 7.6/10

В сериале рассказывается о молодой матери и талантливой пекарше Милдред Пирс, которую на экране воплотила Кейт Уинслет. Женщина разводится с мужем и пытается построить новую жизнь для себя и двух дочерей.

В период Великой депрессии Милдред трудно найти работу, но вдруг она знакомится с официанткой Айдой, которая работает в местной закусочной. Так, главная героиня начинает продавать там домашние пироги. Позже Пирс открывает собственный ресторан, а впоследствии – и другие заведения. Бизнес женщины расцветает, однако она не может наладить личную жизнь, из-за чего возникает конфликт с дочерью.

"Милдред Пирс": смотрите онлайн трейлер сериала