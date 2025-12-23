4 мінісеріали, які ви подивитесь за кілька вечорів
- У статті представлено 4 мінісеріали, які можна переглянути за кілька вечорів.
- Серіали мають захопливий сюжет і високий рейтинг IMDb, серед них "За океан", "Суперники", "Леонардо" та "Мілдред Пірс".
Напередодні зимових свят не завжди є час, щоб дивитися фільми та серіали. Потрібно закінчити всі справи, встигнути закрити робочі питання і водночас підготуватися до Різдва і Нового року.
У матеріалі ви знайдете мінісеріали, які можна подивитись за кілька вечорів, пише 24 Канал з посиланням на miss_rekota. Вони мають захопливий сюжет і високий рейтинг IMDb.
Серіали, в яких 1 сезон: добірка
"За океан"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 7
- Рейтинг IMDb: 6.6/10
Серіал знятий на основі реальних історій Варіана Фрая, Мері Джейн Голд та Комітету порятунку. Герої ризикували життям, щоб допомогти понад 2000 біженцям втекти з окупованої Франції, зокрема багатьом митцям, яких розшукували нацисти. У віллі на околиці міста на них чекає неочікувана співпраця і бурхливі романи.
"За океан": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Суперники"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 7.9/10
Події серіалу розгортаються у 1980-х роках в Англії. Це історія про суперництво між дворянином і членом парламенту Рупертом Кемпбелл-Блеком та вихідцем із буржуазії Тоні, лордом Беддінгемом.
"Суперники": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Леонардо"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 8
- Рейтинг IMDb: 7.2/10
Це розповідь про відомого художника Леонардо да Вінчі, якого зіграв ірландський актор Ейдан Тернер. У 1506 році його звинувачують у вбивстві Катерини да Кремони. Офіцер Міланського герцогства Стефано Хіральді вважає Леонардо невинним, тож розпочинає розслідування, щоб розкрити правду.
Варто зауважити, що в серіалі є вигадана інформація та герої, зокрема Катерина да Кремона.
"Леонардо": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Мілдред Пірс"
- Кількість сезонів: 1
- Кількість серій: 5
- Рейтинг IMDb: 7.6/10
У серіалі розповідається про молоду матір і талановиту пекарку Мілдред Пірс, яку на екрані втілила Кейт Вінслет. Жінка розлучається з чоловіком і намагається побудувати нове життя для себе і двох доньок.
У період Великої депресії Мілдред важко знайти роботу, та раптом вона знайомиться з офіціанткою Айдою, яка працює в місцевій закусочній. Так, головна героїня починає продавати там домашні пироги. Пізніше Пірс відкриває власний ресторан, а згодом – й інші заклади. Бізнес жінки розквітає, проте вона не може налагодити особисте життя, через що виникає конфлікт з дочкою.
"Мілдред Пірс": дивіться онлайн трейлер серіалу