4 популярных сериала, которые получили счастливый конец
- "Клан Сопрано" получил завершение, в котором Тони Сопрано продолжает защищать свою семью, предоставляя им возможность жить вне криминала.
- В "Теории большого взрыва" Шелдон и Эми получают Нобелевскую премию, что завершает сериал празднованием достижений друзей.
Согласно жанру, не каждый фильм или сериал имеет перспективу счастливого конца. Стоит лишь вспомнить финал "Очень странных дел", когда зрители не согласились с мыслями авторов по поводу такого окончания. Едва не разразился скандал.
В практике кино так бывает часто. Ведь наши ожидания не всегда могут соответствовать реальности. Поэтому 24 Канал решил рассказать о нескольких сериалах, которые, к счастью, получили долгожданный хеппи-энд. Однако, если вы еще не видели этих лент, то будьте осмотрительны, ведь дальше по тексту будут спойлеры.
Может заинтересовать Зрелищный боевик или кино на один вечер: что стоит знать о фильме "Ущелье"
"Клан Сопрано", 1999 – 2007
Рейтинг IMDb: 9,2
Сериал рассказывает о Тони Сопрано – главе мафиозного клана из Нью-Джерси, который пробует совмещать бизнес и семейную жизнь.
Из последней серии сериала стало известно, что семья Сопрано сохранила единство. Тони продолжает оберегать семью, а его жена Кармела и дети получают возможность жить нормальную жизнь вне криминального влияния. Именно это подарило ленте ощущение завершенности.
"Клан Сопрано": смотрите онлайн трейлер сериала
"Менталист", 2008 – 2015
Рейтинг IMDb: 8,2
Патрик Джейн – бывший фокусник с исключительным талантом наблюдать за людьми. После того, как его семья погибла от руки серийного убийцы, он начинает работать консультантом ФБР, чтобы помогать раскрывать преступления с помощью своих особых способностей.
В финале убийца семьи Патрика понес соответствующее наказание. Мужчина наконец получает душевный покой и дает себе шанс на новые отношения.
"Менталист": смотрите онлайн трейлер сериала
"Друзья", 1994 – 2004
Рейтинг IMDb: 8,8
Сериал рассказывает о шести друзьях, которые живут в Нью-Йорке: Рэйчел, Моника, Фиби, Джои, Чендлер и Росс. На протяжении всех десяти сезонов зрители не просто смеялись до слез, но и следили за личными и карьерными вызовами каждого из героев.
В финале Рэйчел получает работу в Париже, однако в последний момент решает остаться, чтобы быть вместе с Россом. Чендлер и Моника переезжают в собственный дом с двумя детьми, а все друзья собираются на последнюю совместную встречу в квартире.
"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала
"Теория большого взрыва", 2007 – 2019
Рейтинг IMDb: 8,1
Сериал рассказывает о четырех друзьях-ученых: Шелдоне, Леонарде, Говарде и Радже. Лента показывает их жизнь, которая переплелась с научными открытиями, дружбой и любовью.
В финале Шелдон и Эми получают Нобелевскую премию за совместную работу в области физики. Друзья празднуют свои достижения, ведь каждый из героев получил то, что хотел.
"Теория большого взрыва": смотрите онлайн трейлер сериала
А недавно мы рассказывали, каким известным сериалам в этом году исполняется пять лет.