Ожидаемые и банальные концовки разочаровывают, поэтому в современном кино мы ценим умение повернуть сюжет на 180 градусов. Кино 24 предлагает несколько увлекательных шоу с неожиданными развязками, которые точно вас удивят и оставят приятное впечатление.

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"Почему женщины убивают"

Действие сериала разворачивается в трех временных линиях. Три женщины в разное время живут в одном и том же особняке в Пасадене и переживают измены от своих мужей. В 1963 году счастливая домохозяйка Бет Энн Стэнтон узнает об интрижке мужа с официанткой.

21 год спустя светская львица Симона Гроув узнает о том, что ее муж – гей. Она заводит новые отношения с молодым человеком. Уже в 2019 году адвокат Тейлор Хардинг и ее муж Илай испытывают влечение к одной и той же женщине. Все эти события приводят к убийствам.

"Почему женщины убивают": смотрите трейлер онлайн

Второй сезон сериала рассказывает совсем другую историю, которая не менее захватывающая.

"Люпен"

Французский телесериал вдохновлен литературным персонажем Арсена Люпена. В центре истории юный Ассан, который переживает смерть отца, которого обвинили в преступлении, к которому он не причастен. Это событие переворачивает жизнь парня с ног на голову.

Годами спустя Ассан мотивируется историей Арсена Люпена и планирует отомстить за своего отца. Для этого ему нужно осуществить хитрый план: похитить драгоценное колье Марии-Антуанетты.

"Люпен": смотрите трейлер онлайн

На Netflix вышло 3 сезона этого сериала. Он высоко оценен кинокритиками.