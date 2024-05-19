Очікувані та банальні кінцівки розчаровують, тому у сучасному кіно ми цінуємо вміння повернути сюжет на 180 градусів. Кіно 24 пропонує кілька захопливих шоу з несподіваними розв'язками, які точно вас здивують і залишать приємне враження.

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"Чому жінки вбивають"

Дія серіалу розгортається у трьох часових лініях. Троє жінок у різний час живуть в одному і тому самому особняку в Пасадені та переживають зради від своїх чоловіків. У 1963 році щаслива домогосподарка Бет Енн Стентон дізнається про інтрижку чоловіка з офіціанткою.

21 рік потому світська левиця Симона Гроув дізнається про те, що її чоловік – гей. Вона заводить нові стосунки з молодиком. Вже у 2019 році адвокатка Тейлор Хардінг та її чоловік Ілай відчувають потяг до однієї і тієї ж жінки. Всі ці події призводять до вбивств.

"Чому жінки вбивають": дивіться трейлер онлайн

Другий сезон серіалу розповідає геть іншу історію, яка не менш захоплива.

"Люпен"

Французький телесеріал натхненний літературним персонажем Арсена Люпена. У центрі історії юний Ассан, який переживає смерть батька, якого звинуватили у злочині, до якого він не причетний. Ця подія перевертає життя хлопця з ніг на голову.

Роками потому Ассан мотивується історією Арсена Люпена та планує помститися за свого батька. Для цього йому потрібно здійснити хитрий план: викрасти коштовне кольє Марії-Антуанетти.

"Люпен": дивіться трейлер онлайн

На Netflix вийшло 3 сезони цього серіалу. Він високо оцінений кінокритиками.