"24 Канал" собрал три мрачных сериала на вечер, в которых атмосфера безнадежности – это отдельный вид искусства. Здесь нет сладких романтических историй, зато есть психологические травмы, человеческая жестокость и вопросы, на которые лучше бы не знать ответов.

"Оставленные", 2014–2017

Жанр: психологическая драма, мистика.

IMDb: 8,3

Однажды без каких-либо объяснений исчезает 2% населения Земли. Никто не знает, куда делись люди и вернутся ли они. Те, кто остался, пытаются жить дальше, но мир уже никогда не будет прежним.

Что говорят критики: The Guardian называет сериал мрачной, но прекрасной историей, которая глубоко исследует человеческое горе и утрату. Несмотря на тяжелую атмосферу, критики находят в нем и надежду.



"Оставленные": смотреть трейлер

"Острые предметы", 2018

Жанр: психологический триллер, детектив.

IMDb: 8,0

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Журналистка Камилла Прикер возвращается в родной городок, чтобы расследовать убийства двух девушек. Но вместо обычного криминального репортажа ее ждет встреча с собственными детскими травмами и токсичной семьей.

Что говорят критики: обозреватель RogerEbert.com Брайан Таллерико высоко оценил актерскую игру и режиссуру. По его мнению, это не просто детектив, а мучительная история о психологических травмах и насилии, передающемся из поколения в поколение.



"Острые предметы": смотреть трейлер

"Чернобыль", 2019

Жанр: историческая драма, триллер.

IMDb: 9,3

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции происходит катастрофа. Пока одни люди рискуют жизнью, пытаясь остановить ее последствия, советские власти прилагают усилия, чтобы скрыть масштабы трагедии.

Что говорят критики: RogerEbert.com назвал мини-сериал чрезвычайно мрачным, но мощным телевизионным произведением, отметив блестящую актерскую игру и мастерски построенный сюжет. На Rotten Tomatoes сериал получил 95% положительных отзывов критиков.



"Чернобыль": смотреть трейлер

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