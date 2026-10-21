"24 Канал" собрал три мрачных сериала на вечер, в которых атмосфера безнадежности – это отдельный вид искусства. Здесь нет сладких романтических историй, зато есть психологические травмы, человеческая жестокость и вопросы, на которые лучше бы не знать ответов.
"Оставленные", 2014–2017
Жанр: психологическая драма, мистика.
IMDb: 8,3
Однажды без каких-либо объяснений исчезает 2% населения Земли. Никто не знает, куда делись люди и вернутся ли они. Те, кто остался, пытаются жить дальше, но мир уже никогда не будет прежним.
Что говорят критики: The Guardian называет сериал мрачной, но прекрасной историей, которая глубоко исследует человеческое горе и утрату. Несмотря на тяжелую атмосферу, критики находят в нем и надежду.
"Оставленные": смотреть трейлер
"Острые предметы", 2018
Жанр: психологический триллер, детектив.
IMDb: 8,0
Журналистка Камилла Прикер возвращается в родной городок, чтобы расследовать убийства двух девушек. Но вместо обычного криминального репортажа ее ждет встреча с собственными детскими травмами и токсичной семьей.
Что говорят критики: обозреватель RogerEbert.com Брайан Таллерико высоко оценил актерскую игру и режиссуру. По его мнению, это не просто детектив, а мучительная история о психологических травмах и насилии, передающемся из поколения в поколение.
"Острые предметы": смотреть трейлер
"Чернобыль", 2019
Жанр: историческая драма, триллер.
IMDb: 9,3
26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции происходит катастрофа. Пока одни люди рискуют жизнью, пытаясь остановить ее последствия, советские власти прилагают усилия, чтобы скрыть масштабы трагедии.
Что говорят критики: RogerEbert.com назвал мини-сериал чрезвычайно мрачным, но мощным телевизионным произведением, отметив блестящую актерскую игру и мастерски построенный сюжет. На Rotten Tomatoes сериал получил 95% положительных отзывов критиков.
"Чернобыль": смотреть трейлер
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