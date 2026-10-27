Хуже уже некуда: 3 сериала с катастрофически низкими рейтингами на IMDb

Не каждый сериал, который широко рекламируется, заслуживает вашего драгоценного времени. Иногда вместо обещанного шедевра зрители получают такое зрелище, что даже критики не знают, с чего начать. И рейтинги IMDb лишь подтверждают это.

"24 Канал" собрал три нашумевших сериала, которые получили одни из самых низких рейтингов на IMDb среди известных телепроектов последних лет. И хотя создатели обещали настоящие хиты, зрители и критики придерживались совершенно иного мнения.

"Королева Клеопатра", 2023

Жанр: историческая документальная драма.

IMDb: 1,2

Количество серий: 4.

Netflix решил по-новому рассказать историю знаменитой египетской правительницы Клеопатры. Сериал показывает ее борьбу за власть, сложные политические союзы и отношения с Юлием Цезарем и Марком Антонием. Казалось бы, идеальная основа для исторической драмы. Однако еще до премьеры проект оказался в центре скандала из-за выбора актрисы на главную роль. А после выхода к спорам добавились претензии к сценарию и исторической достоверности.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал получил лишь 18% положительных рецензий. Обозреватели критиковали поверхностное освещение истории и чрезмерную драматизацию. В то же время часть критиков отметила развлекательную составляющую проекта.

"Королева Клеопатра": смотреть трейлер

"Велма", 2023–2024

Жанр: анимационная комедия, детектив.

IMDb: примерно 1,7

Количество сезонов: 2.

Помните умницу Велму из мультсериала "Скуби-Ду"? Так вот, создатели решили подарить ей собственное шоу для взрослых. Правда, самого Скуби-Ду в нем нет. По сюжету Велма пытается раскрыть серию загадочных убийств, параллельно разбираясь со своими проблемами и отношениями с будущими друзьями. Авторы добавили черного юмора, откровенных шуток и кардинально переосмыслили знакомых персонажей. Но вместо восторга получили волну критики.

Что говорят критики: первый сезон имеет лишь 39% положительных рецензий на Rotten Tomatoes. Критики сетовали на неудачные шутки, неприятных персонажей и чрезмерное стремление авторов шокировать зрителей. Впрочем, анимацию и работу актеров озвучки некоторые обозреватели оценили положительно.

"Велма": смотреть трейлер

"Идол", 2023

Жанр: психологическая драма, музыкальный триллер.

IMDb: 4,4

Количество серий: 5.

Молодая поп-звезда Джослин после нервного срыва пытается вернуться на вершину музыкальной индустрии. Однако ее жизнь меняется после знакомства с загадочным владельцем ночного клуба Тедросом. Их отношения постепенно превращаются в опасную психологическую игру с манипуляциями, властью и одержимостью.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал получил лишь 18% положительных рецензий. Обозреватели раскритиковали чрезмерную сексуализацию, слабый сценарий и неоднозначную игру The Weeknd. В то же время визуальный стиль и игру Лили-Роуз Депп некоторые критики отметили среди достоинств.

"Идол": смотреть трейлер

Ну и чтобы окончательно не портить себе настроение – для вас подборка детективных сериалов. Обещаем – будет интересно.