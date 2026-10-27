Гірше вже нікуди: 3 серіали з катастрофічно низькими рейтингами IMDb

24 Канал зібрав три гучні серіали, які отримали одні з найнижчих рейтингів IMDb серед відомих телевізійних проєктів останніх років. І хоча творці обіцяли справжні хіти, глядачі та критики мали зовсім іншу думку.

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"Королева Клеопатра", 2023

Жанр: історична документальна драма.

IMDb: 1,2

Кількість серій: 4.

Netflix вирішив по-новому розповісти історію знаменитої єгипетської правительки Клеопатри. Серіал показує її боротьбу за владу, складні політичні союзи та стосунки з Юлієм Цезарем і Марком Антонієм. Здавалося б, ідеальна основа для історичної драми. Однак ще до прем'єри проєкт опинився в центрі скандалу через вибір акторки на головну роль. А після виходу до суперечок додалися претензії до сценарію та історичної достовірності.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes серіал отримав лише 18% позитивних рецензій. Оглядачі критикували поверхове висвітлення історії та надмірну драматизацію. Водночас частина критиків відзначила розважальну складову проєкту.

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"Королева Клеопатра": дивитись трейлер

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"Велма", 2023–2024

Жанр: анімаційна комедія, детектив.

IMDb: приблизно 1,7

Кількість сезонів: 2.

Пам'ятаєте розумницю Велму з мультсеріалу "Скубі-Ду"? Так от, творці вирішили подарувати їй власне шоу для дорослих. Щоправда, самого Скубі-Ду в ньому немає. За сюжетом Велма намагається розкрити серію загадкових убивств, паралельно розбираючись із власними проблемами та стосунками з майбутніми друзями. Автори додали чорного гумору, відвертих жартів і кардинально переосмислили знайомих персонажів. Але замість захоплення отримали хвилю критики.

Що кажуть критики: Перший сезон має лише 39% позитивних рецензій на Rotten Tomatoes. Критики нарікали на невдалі жарти, неприємних персонажів і надмірне бажання авторів шокувати глядачів. Утім, анімацію та роботу акторів озвучування деякі оглядачі оцінили позитивно.

"Велма": дивитись трейлер

"Ідол", 2023

Жанр: психологічна драма, музичний трилер.

IMDb: 4,4

Кількість серій: 5.

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Молода попзірка Джослін після нервового зриву намагається повернутися на вершину музичної індустрії. Однак її життя змінюється після знайомства із загадковим власником нічного клубу Тедросом. Їхні стосунки поступово перетворюються на небезпечну психологічну гру з маніпуляціями, владою та одержимістю.

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes серіал отримав лише 18% позитивних рецензій. Оглядачі розкритикували надмірну сексуалізацію, слабкий сценарій та суперечливу гру The Weeknd. Водночас візуальний стиль і роботу Лілі-Роуз Депп деякі критики відзначили серед переваг.

"Ідол": дивитись трейлер

Ну і щоб не псувати собі настрій остаточно - для вас добірка детективних серіалів. Обіцяємо - буде цікаво.